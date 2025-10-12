440 கிலோ முந்திரி பருப்புகள் கொள்ளை: 4 போ் கைது
கிழக்கு தில்லியின் நியூ கொண்ட்லி பகுதியில் உள்ள ஒரு கிடங்கில் இருந்து திருடப்பட்ட 440 கிலோகிராம் முந்திரி ஆகியவற்றை மீட்டெடுத்த கொள்ளை வழக்கு தொடா்பாக தில்லி காவல்துறை 4 பேரை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியிருப்பதாவது: கிடங்கிற்கு அருகில் இருந்த கடையின் ஊழியா் ஒருவரால் இந்த கொள்ளை திட்டமிடப்பட்டது விசாரணையில் தெரியவந்தது. அக்டோபா் 5 மற்றும் 6 ஆம் தேதிகளின் இடைப்பட்ட இரவில், கடையின் கிடங்கில் இருந்து சுமாா் 600 கிலோ எடையுள்ள 60 மூட்டைகளில் இருந்த முந்திரி திருடப்பட்டப்பட்டது.
திருட்டு குறித்து கடை உரிமையாளரால் புகாா் அளிக்கப்பட்டு, எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டு போலீஸாா் விசாரணையை தொடங்கினா். சி. சி. டி. வி காட்சிகளை ஆய்வு செய்த போலீஸாா், கொள்ளையா்கள் தப்பிக்கும் வழியை கண்காணித்தனா். மூன்று நபா்கள் முந்திரி மூட்டகளை ஏற்றிக்கொண்டு, எண் தகடுகள் இல்லாத ஒரு டெம்போ கிடங்கிற்கு வருவதை காட்சிகள் வெளிப்படுத்தின. பின்னா், அந்த வாகனம் முகேஷ் சாஹுவின் பெயரில் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது .
விசாரிக்கப்பட்டபோது, கிடங்கின் சாவிகளை அணுகிய கடையின் ஊழியா் சாகா் கான் இந்த கொள்ளைக்கு தலைமை தாங்கினாா் என்று சாஹு ஒப்புக்கொண்டாா். அவா், சச்சினுடன் சோ்ந்து, திருட்டைச் செய்து முந்திரி பருப்புகளைக் கொண்டு சென்றாா் என்று கூறினாா்.
மேலும் விசாரணையில் சாகா் கான் தப்பிக்க முயன்றபோது ஒரு ஹோட்டலுக்கு அருகே கைது செய்யப்பட்டாா், மேலும் சச்சின் கரோலி கிராமத்தில் கைது செய்யப்பட்டாா். கானிடமிருந்து 39 மூட்டைகள் (390 கிலோ) முந்திரி மற்றும் மண்டாவலியில் உள்ள உள்ளூா் கடை உரிமையாளா் நிதின் குப்தாவிடமிருந்து ஐந்து மூட்டைகள் (50 கிலோ) முந்திரி ஆகியவற்றை போலீஸாா் மீட்டனா், அவா் மீதமுள்ள பங்குகளை விற்ாக ஒப்புக்கொண்டாா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் சாகா் கான் (22), டெம்போ உரிமையாளா் முகேஷ் சாஹு (24), திருட்டுக்கு உதவிய பள்ளி டாக்ஸி ஓட்டுநா் சச்சின் (22) மற்றும் திருடப்பட்ட பொருள்களைப் பெற்ற உள்ளூா் கடை உரிமையாளா் நிதின் குப்தா (35) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அந்த போலீஸ் அதிகாரி.