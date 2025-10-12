500 மில்லியன் யூனிட் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் ஏலத்திற்கு அழைப்பு!
சுத்தமான எரிசக்தியை நம்பியிருப்பதை அதிகரிக்கும் நோக்கில், தில்லி மெட்ரோ ரயில் காா்ப்பரேஷன் (டிஎம்ஆா்சி) அதன் செயல்பாடுகளுக்கு மின்சாரம் வழங்க ஆண்டுதோறும் 500 மில்லியன் யூனிட் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலை வழங்குவதற்கான ஏலங்களுக்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளதாக அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது தொடா்பாக வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது: இந்தியாவில் எங்கும் ஒரு மின்கட்டமைப்புடன் இணைக்கப்பட்ட கேப்டிவ் உற்பத்தி ஆலை மற்றும் பேட்டரி எரிசக்தி சேமிப்பு அமைப்பு (பிஇஎஸ்எஸ்) ஆகியவற்றை அமைக்க ’சூரிய சக்தி உருவாக்குநரை’ தோ்ந்தெடுக்க டிஎம்ஆா்சி முயல்கிறது.
உற்பத்தி செய்யப்படும் மின்சாரம் 25 ஆண்டு மின் கொள்முதல் ஒப்பந்தத்தின் கீழ் டிஎம்ஆா்சி-க்கு வழங்கப்படும். இந்த திட்டம் வழங்கப்பட்ட 15 மாதங்களுக்குள் முடிக்கப்படும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
தற்போது, தில்லி மெட்ரோ அதன் மின்சார தேவையில் சுமாா் 33 சதவீதத்தை புதுப்பிக்கத்தக்க மூலங்களிலிருந்து பூா்த்தி செய்கிறது. மத்தியப் பிரதேசத்தில் உள்ள ரேவா சூரிய சக்தி பூங்காவிலிருந்து ஆண்டுதோறும் சுமாா் 350 மில்லியன் யூனிட்டை கொள்முதல் செய்து, அதன் நிலையங்கள், கிடங்குகள் மற்றும் குடியிருப்பு வளாகங்களில் உள்ள கூரை சூரிய சக்தி நிறுவல்களிலிருந்து 40 மில்லியன் யூனிட்டை உற்பத்தி செய்கிறது. மேலும், பகல்நேர செயல்பாடுகளின் போது, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் பங்கு கிட்டத்தட்ட 65 சதவீதத்தை எட்டுகிறது.
புதிய முயற்சியின் மூலம், அதன் வரவிருக்கும் கட்டம்-ஐய நெட்வொா்க்கிற்கான எரிசக்தி தேவைகள் உள்பட, அதன் மொத்த மின் கலவையில் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றலின் பங்கை 60 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக அதிகரிக்க இலக்கு வைத்துள்ளதாக டிஎம்ஆா்சி தெரிவித்துள்ளது. இலக்கு அடையப்பட்டால், அதன் மொத்த ஆற்றலில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவற்றை சுத்தமான மூலங்களிலிருந்து பெறும் நாட்டின் முதல் மெட்ரோ அமைப்பாக இது மாறும்.
இந்த நடவடிக்கை, இந்தியாவின் நிலையான மற்றும் குறைந்த காா்பன் நகா்ப்புற போக்குவரத்து அமைப்புகளுக்கு மாறுவதை ஆதரிப்பதற்கும், சிஓபி26- இல் அறிவிக்கப்பட்ட அரசின் ‘பஞ்சாமிா்த’ காலநிலை நடவடிக்கை இலக்குகளுக்கு இணங்குவதற்கும் டிஎம்ஆா்சியின் பரந்த முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும்.