ஹிண்டன் கால்வாயில் அழுகிய நிலையில் ஆண் சடலம் மீட்பு
கிழக்கு தில்லியின் காஜிப்பூா் பகுதியில் உள்ள ஹிண்டன் கால்வாய் அருகே ஒரு ஆணின் சிதைந்த உடல் பிளாஸ்டிக் பையில் அடைத்து வைக்கப்பட்ட நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டதாக தில்லி காவல் துறை அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அந்த அதிகாரி மேலும் கூறியதாவது: முல்லா காலனிக்கு எதிரே உள்ள ஹிண்டன் கால்வாயின் மூலையில் சந்தேகத்திற்கிடமான பொருள் கிடப்பது குறித்து சனிக்கிழமை மாலை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. காஜிப்பூா் காவல் நிலையத்தைச் சோ்ந்த ஒரு போலீஸ் குழு உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, பழுப்பு நிற நாடா கொண்டு இறுக்கமாக மூடப்பட்ட ஒரு பிளாஸ்டிக் பையை கண்டுபிடித்தது.
அதைத் திறந்தபோது, சிதைந்த மனித உடல் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அந்த இடம் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு, குற்றவியல் மற்றும் தடயவியல் குழுக்கள் ஆதாரங்களை சேகரிக்க அழைக்கப்பட்டன. உடல் பல நாள்கள் பழமையானதாகத் தோன்றியது மற்றும் மோசமாக சிதைந்திருந்தது. இது அடையாளம் காண்பதற்கும் பிரேத பரிசோதனைக்காகவும் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது.
முதல்கட்ட விசாரணையில் அந்த நபா் வேறு இடத்தில் கொலை செய்யப்பட்டு அவரது உடல் கால்வாயில் வீசப்பட்டிருக்கலாம் என்று தெரிகிறது. பிரேதப் பரிசோதனை அறிக்கைக்குப் பிறகுதான் மரணத்திற்கான சரியான காரணம் தெரியவரும்.
அருகிலுள்ள காவல் நிலையங்கள், காணாமல் போனவா்களின் பதிவுகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலிருந்து சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் இறந்தவரை அடையாளம் காண முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. சிசிடிவி கேமராக்களை ஸ்கேன் செய்வதற்கும் உள்ளூா் உளவுத்துறையை சேகரிப்பதற்கும் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அருகிலுள்ள பகுதிகளில் தடயங்கள் தேடப்பட்டு வருகின்றன.
இது குறித்து எப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.