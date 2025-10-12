குருகிராமில் துப்பாக்கிச் சண்டை! பம்பிஹா கும்பலைச் சோ்ந்த இருவா் கைது!
தேசியத் தலைநகா் வலயம் குருகிராமில் ராம்கா் கிராமத்திற்கு அருகே நடந்த மோதலுக்குப் பிறகு பம்பிஹா கும்பலைச் சோ்ந்த துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய இருவரை போலீஸாா் ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலையில் கைது செய்ததாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா். இதில் காயமடைந்த இருவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து குருகிராம் போலீஸ் செய்தித் தொடா்பாளா் கூறியதாவது: குருகிராமில் உள்ள பம்பிஹா கும்பலுடன் தொடா்புடைய இரண்டு துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியவா்கள் செக்டா் 63 பகுதியில் இருப்பதாக குருகிராம் செக்டா் 39- ஐ தளமாகக் கொண்ட காவல்துறைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை அதிகாலை 2 மணியளவில் தகவல் கிடைத்தது. இதன் பின்னா், காவல் குழு ராம்கா் கிராமத்திற்கு அருகில் தடுப்புகளை அமைத்தது.
பின்னா், இரண்டு போ் நெருங்கி வந்த போது, போலீஸாா் அவா்களை நிறுத்துமாறு சைகை செய்தனா். அப்போது, அவா்கள் போலீஸ் குழுவை நோக்கி துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினா். இதற்குப் பதிலாடி அளிக்கும் விதத்தில் காவல் குழு துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது.
இந்த மோதலின் போது, குற்றம்சாட்டப்பட்ட இருவரும் கால்களில் சுடப்பட்டனா். அதன் பிறகு அவா்கள் காவலில் எடுக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் பஞ்சாபை பூா்வீகமாகக் கொண்ட சுகன்ஜீத் (எ) கஞ்சா (24) மற்றும் சுமித் சா்மா (25) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். அவா்களிடம் இருந்து இரண்டு நாட்டுத் துப்பாக்கிகள் மற்றும் இரண்டு தோட்டாக்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
குற்றம்சாட்டப்பட்ட இருவரும் பஞ்சாபில் உள்ள அமிா்தசரஸைச் சோ்ந்தவா்கள். அவா்கள் போலீஸ் குழுவை நோக்கி ஏழு சுற்றுகள் சுட்டனா்., அதே நேரத்தில் போலீஸாா் தற்காப்புக்காக நான்கு சுற்றுகள் திருப்பிச் சுட்டனா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் தற்போது மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனா். மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சாா்ஜ் செய்யப்பட்ட பிறகு அவா்கள் கைது செய்யப்பட்டு விசாரிக்கப்படுவாா்கள் என்று குருகிராம் போலீஸ் செய்தித் தொடா்பாளா் தெரிவித்தாா்.