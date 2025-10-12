தில்லியில் 10 ஆவது ஆண்டாக சந்தித்த தேசிய போலீஸ் குழு
தேசிய போலீஸ் குழு (என். பி. ஜி) தனது 10 வது தேசிய கூட்டத்தை தில்லியில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் நடத்தியதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களைச் சோ்ந்த 500 அதிகாரிகளும், கான்ஸ்டபிள்கள் முதல் மூத்த அதிகாரிகள் வரை தில்லி காவல்துறையைச் சோ்ந்த 200 அதிகாரிகளும் உள்பட 700 க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்றனா்.
‘மத்திய புலனாய்வு மற்றும் புலனாய்வு அமைப்புகள், வங்கி நிறுவனங்கள், ராணுவ உளவுத்துறை மற்றும் நேபாள காவல்துறையின் பிரதிநிதிகள் கூட இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டனா்‘ என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
2014 ஆம் ஆண்டில் நிறுவப்பட்ட என். பி. ஜி இப்போது 28 மாநிலங்கள், 8 யூனியன் பிரதேசங்கள், 797 மாவட்டங்கள் மற்றும் 17,000 க்கும் மேற்பட்ட காவல் நிலையங்களில் 50,000 க்கும் மேற்பட்ட சட்ட அமலாக்க நிபுணா்களைக் கொண்டுள்ளது.
‘இந்த குழு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான குற்ற ஒருங்கிணைப்பு, சைபா் குற்ற தடுப்பு மற்றும் எல்லை தாண்டிய குற்றவியல் கண்காணிப்பு ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தும் பல சமூக ஊடக தளங்களை இயக்குகிறது‘ என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
தப்பியோடிய ஆயிரக்கணக்கான குற்றவாளிகளை கைது செய்வதற்கும், காணாமல் போன நபா் மற்றும் யுஐடிபி வழக்குகளைத் தீா்ப்பதற்கும், ரூ 30 கோடிக்கும் அதிகமான இணைய மோசடிகளைத் தடுப்பதற்கும் இந்த தளம் பங்களித்துள்ளது என்று அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினாா்.