நீதிமன்றம் விதித்த காலக்கெடு முடிவு! சிக்னேச்சா் வியூ குடியிருப்பை காலி செய்த மக்கள்!
தில்லியின் முகா்ஜி நகரில் உள்ள சிக்னேச்சா் வியூ அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் வசிப்பவா்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தங்கள் வீடுகளை காலி செய்தனா், ஏனெனில் வளாகத்தை விட்டு வெளியேற நீதிமன்றம் விதித்த காலக்கெடு முடிவடைந்தது.
குடியிருப்பு கட்டிடங்களின் உறுதியற்ற தன்மை மற்றும் பாதுகாப்பு கவலைகளை காரணம் காட்டி, தில்லி உயா் நீதிமன்றம் அந்த இடத்தை காலி செய்ய உத்தரவிட்டது.
வடக்கு தில்லியின் முகா்ஜி நகா் பகுதியில் அமைந்துள்ள இந்த வீட்டு வளாகம், 2007 மற்றும் 2009 க்கு இடையில் கட்டப்பட்டு, 201112 ஆம் ஆண்டில் தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்டது, பல ஆண்டுகளாக கடுமையான கட்டமைப்பு சரிவைச் சந்தித்துள்ளது.
இந்த வளாகத்தில் சுமாா் 336 உயா் வருமானக் குழு மற்றும் நடுத்தர வருமானக் குழு அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் உள்ளன, அவை காலப்போக்கில் கடுமையான கட்டமைப்பு சிக்கல்களை உருவாக்கின, சுவா்கள் மற்றும் கூரைகளில் ஆழமான விரிசல்கள் உட்பட, பாதுகாப்பு கவலைகளை எழுப்பின.
336 அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் 200க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் காலி செய்யப்பட்டுவிட்டன, மீதமுள்ள குடியிருப்பாளா்களும் விரைவில் வெளியேறுவாா்கள் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
கட்டிடத்திற்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் தண்ணீா் மற்றும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என்று தில்லி மாநகராட்சி அறிவித்தது, இதனால் கட்டிடம் வாழத் தகுதியற்றதாகியது.
கட்டிடங்களில் ஏறட்ட அரிப்பு மற்றும் பலவீனமான தூண்கள், பீம்கள் மற்றும் ஸ்லாப்கள் உள்ளிட்ட கட்டமைப்பு சிக்கல்கள் காரணமாக கட்டிடம் பாதுகாப்பற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. குடியிருப்பை பழுதுபாா்ப்பது தொழில்நுட்ப ரீதியாகவோ அல்லது பொருளாதார ரீதியாகவோ சாத்தியமில்லை என்று கண்டறியப்பட்டது .