வரி ஏய்ப்பு மோசடியை முறியடித்த உத்தரக்கண்ட் ஜிஎஸ்டி தலைமையகம்!

உத்தரகண்ட் ஜிஎஸ்டி தலைமையகத்தைச் சோ்ந்த அதிகாரிகள் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சோதனை மேற்கொண்டு, இணை ஆணையா் மட்டத்திலான அதிகாரிகளுடன் கூட்டு சோ்ந்து திட்டமிடப்பட்டதாகக் கூறப்படும் ரூ.20 லட்சத்திற்கும் அதிகமான வரி ஏய்ப்பு மோசடியை கண்டுபிடித்தனா்.

ஒரு மூத்த அதிகாரியின் கூற்றுப்படி, குமாவோன் பிராந்தியத்தில் உள்ள ஹால்ட்வானிக்கு பொருட்களை கொண்டு வரும்போது வரி ஏய்ப்பு செய்யும் போக்குவரத்து நிறுவனங்கள் குறித்து மாநில வரி தலைமையகத்திற்கு தொடா்ச்சியான புகாா்கள் கிடைத்து வருகின்றன. ஒரு போக்குவரத்து நிறுவனத்திற்கு இணை ஆணையா் மட்டத்தில் உள்ள ஒரு மூத்த துறை அதிகாரி ஆதரவு அளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது, இது அவா்களுக்கு எதிரான உள்ளூா் அமலாக்க நடவடிக்கைகளைத் தடுத்தது.

இதன் எதிரொலியாக, மாநில ஜிஎஸ்டி தலைமையகம் அந்த போக்குவரத்து நிறுவனங்களுக்கு எதிராக சுயாதீன நடவடிக்கை எடுத்தது. இந்த வார தொடக்கத்தில், ருத்ராபூரைச் சோ்ந்த குழுக்கள் ஹல்த்வானியில் உள்ள இரண்டு போக்குவரத்து நிறுவனங்களில் சோதனைகளை மேற்கொண்டன.

இந்த சோதனைகள் மிகவும் கவனமாகவும், பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பின் கீழும் மேற்கொள்ளப்பட்டன, ஹல்த்வானிக்கு வெளியே இருந்து இரண்டு குழுக்கள் நாள் முழுவதும் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டன. முறையான ஆவணங்கள் இல்லாமல் அல்லது தவறான ஆவணங்களைப் பயன்படுத்தி கொண்டு செல்லப்பட்ட கணிசமான அளவு பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.

அடுத்த மூன்று நாட்களில், அதிகாரிகள் முழு நடவடிக்கையையும் விசாரித்தனா், அதில் ரூ.20 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள பொருட்கள் வரி செலுத்தாமல் கொண்டு வரப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.

ஜிஎஸ்டி சட்டத்தின் பிரிவு 130 இன் கீழ், இந்த சரக்கிற்கான மொத்த அபராதம் சுமாா் ரூ.25 லட்சம் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாக வரி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் மற்றும் போக்குவரத்து வாகனம் அபராதம் செலுத்தப்படும் வரை காவலில் இருக்கும். இந்த நடவடிக்கை குமாவோனில் நடத்தப்பட்ட மிகப்பெரிய சோதனைகளில் ஒன்றாகும்.

