ஏஐ தொழில் நுட்பத்தை பயன்படுத்தி மாந்திரீக மோசடி: ஒருவா் கைது
புது தில்லி: ராஜஸ்தானைச் சோ்ந்த 20 வயது இளைஞா், சமூக ஊடகங்களில் தான் ஒரு மந்திரவாதி என்று காட்டிக் கொண்டு, செயற்கை நுண்ணறிவு உருவாக்கிய காட்சிகளைப் பயன்படுத்தி தனது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட சக்திகளை மக்களை நம்பவைத்து, நாடு முழுவதும் 50 க்கும் மேற்பட்டவா்களை ஏமாற்றியதாகக் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக துணை போலீஸ் கமிஷனா் (புதுடெல்லி) தேவேஷ் மஹ்லா திங்கள்கிழமை தெரிவித்துள்ளாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், ராஜஸ்தானில் ஜுன்ஜுனுவில் வசிக்கும் ராகுல், பல போலி சமூக ஊடக கணக்குகளையும், ’அகோரி ஜ ஜி ஜ ராஜஸ்தான்’ என்ற பெயரில் ஒரு போலியான வலைத்தளத்தையும் நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. மாயாஜால நடைமுறைகள், சடங்குகள் மற்றும் மாந்திரீகம் மூலம் தனிப்பட்ட மற்றும் குடும்ப பிரச்னைகளைத் தீா்க்கும் திறன் கொண்ட ஒரு ஆன்மீக குணப்படுத்துபவராக தன்னை முன்வைத்தாா்.
அவா் தனது ரீல்ஸ்களை கட்டண விளம்பரங்கள் மூலம் விளம்பரப்படுத்திமேலும் ஏமாற்றக்கூடிய பாதிக்கப்பட்டவா்களை கவா்ந்திழுக்கவும் செய்வாா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் செயற்கை நுண்ணறிவு கருவிகளைப் பயன்படுத்தி பேய் உருவங்கள் மற்றும் மா்மமான சடங்குகளைக் காட்டும் நம்பத்தகுந்த புகைப்படங்கள் மற்றும் வீடியோக்களை உருவாக்கினாா். அவரது தவறான கூற்றுகளுக்கு நம்பகத்தன்மையை வழங்குவதற்காக இந்த காட்சிகள் அவரது சமூக ஊடக பக்கத்திலும் வலைத்தளத்திலும் பதிவேற்றப்பட்டன .
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் தனது பதிவுகள் மூலம், காதல் திருமணம், காதலனைக் கட்டுப்படுத்துவது, குடும்ப தகராறு தீா்வு மற்றும் தீய சக்திகளை அகற்றுதல் போன்ற சேவைகளை வழங்குவதாக காட்டிக்கொண்டாா். சில சடங்குகளின் அவசியத்தை அவரை நாடும் நபா்களுக்கு உணா்த்திய பிறகு, ஆன்லைன் பரிமாற்றங்கள் மூலம் பணம் கேட்டாா். அவரது மற்றும் அவரது குடும்பத்தின் வங்கிக் கணக்குகளுடன் இணைக்கப்பட்ட யுபிஐ கணக்குகள் மூலம் பணம் வசூலிக்கப்பட்டது.
பணம் கிடைத்தவுடன், ராகுல் பாதிக்கப்பட்டவா்களைத் தவிா்ப்பாா் மற்றும் அரட்டைகளை நீக்குவாா். தன்னிடம் ரூ1.14 லட்சம் மோசடி செய்ததாக தில்லியைச் சோ்ந்த ஒரு பெண்ணிடமிருந்து தேசிய சைபா் கிரைம் ரிப்போா்ட்டிங் போா்ட்டலில் புகாா் கிடைத்ததை அடுத்து புது தில்லியின் சைபா் காவல் நிலையம் இந்த வழக்கை விசாரிக்கத் தொடங்கியது.
ஆன்லைன் தாந்த்ரிக் தனது வீட்டை வேட்டையாடும் தீய சக்திகளை அகற்றிவிட்டதாகக் கூறியதாகவும், விலையுயா்ந்த சடங்குகளுக்கு பணம் செலுத்த பயமுறுத்துவதற்காக நிழல் உருவங்களின் சித்தரிக்கப்பட்ட படங்களை அனுப்பியதாகவும் அவா் போலீசாரிடம் கூறினாா். விரிவான விசாரணையைத் தொடா்ந்து, ராகுல் மற்றும் அவரது குடும்ப உறுப்பினா்களுடன் தொடா்புடைய பல வங்கிக் கணக்குகளில் பணப் பரிமாற்றத்தை புலனாய்வாளா்கள் கண்டுபிடித்தனா்.
சமூக ஊடகத்துடன் இணைக்கப்பட்ட கைப்பேசி எண்ணும் அவரது பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. கைது செய்யப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் தனது இருப்பிடங்களை மாற்றிக் கொண்டிருந்தாா். அவா் இறுதியாக ராஜஸ்தானில் உள்ள ஜுன்ஜுனுவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டாா். அக்டோபா் 9 ஆம் தேதி, ஒரு போலீஸ் குழு சோதனை நடத்தி ராகுலை கைது செய்தது. விசாரணையின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் பல போலி சமூக ஊடக கணக்குகளை உருவாக்கி, மக்களின் அச்சங்களையும் பாதுகாப்பின்மையையும் சுரண்டுவதன் மூலம் மக்களை ஏமாற்ற ஒரு வலைத்தளத்தைப் பயன்படுத்தியதாக ஒப்புக்கொண்டாா்.‘
அவா் பல மாதங்களாக இந்த மோசடியை நடத்தி வருவதாகவும், பல்வேறு மாநிலங்களைச் சோ்ந்த 50 க்கும் மேற்பட்ட பாதிக்கப்பட்டவா்களை குறிவைத்ததாகவும் தெரிவித்தாா். 3 கைப்பேசிகள், 5 சிம் காா்டுகள், 3 டெபிட் காா்டுகள், 3 காசோலை புத்தகங்கள் மற்றும் குற்றத்திற்கு பயன்படுத்தப்பட்ட போலி வலைத்தளம் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் மேலதிக விசாரணைக்காக காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளாா். போலி வலைத்தளம் மற்றும் சமூக ஊடக கணக்குகளை போலீஸாா் பகுப்பாய்வு செய்து, பாதிக்கப்பட்ட மற்றவா்களை அடையாளம் கண்டு, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் ஏதேனும் கூட்டாளிகளுடன் பணிபுரிந்தாரா என்பதை சரிபாா்த்து வருகிறாா்கள் என்றாா் அவா்.