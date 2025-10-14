ஏடிஎம் காா்டு மூலம் நூதன மோசடி: இருவா் கைது
புது தில்லி: பசையைப் பயன்படுத்தி டெபிட் காா்டுகளை திருடி பின்னா் வங்கி கணக்குகளிலிருந்து பணத்தை மோசடி செய்து பலரை ஏமாற்றிய இருவரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள், ரௌஷன் குமாா் (23) மற்றும் பின்டு குமாா் (32) ஆகியோா் தெற்கு தில்லியில் உள்ள நெப் சராய் பகுதியில் இருந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்யப்பட்டனா். குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவரும் தில்லி முழுவதும் உள்ள பல்வேறு ஏடிஎம்களில் 50க்கும் மேற்பட்ட மோசடி மற்றும் மோசடி முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
இதுவரை, பாதிக்கப்பட்டவா்கள் 9 போ் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா், 4 எஃப். ஐ. ஆா்கள் மற்றும் 5 புகாா்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, மேலும் 22 சாத்தியமான பாதிக்கப்பட்டவா்களும் தொடா்பு கொள்ளப்பட்டுள்ளனா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் வாடிக்கையாளா்களின் அட்டைகளை சிக்க வைக்க ஏடிஎம் காா்டு ஸ்லாட்டில் பசை அல்லது ஃபெவிஸ்டிக் பயன்படுத்துவாா்.
பின்னா் அவா்கள் ஏடிஎம் அருகே ஒரு போலி வாடிக்கையாளா் சேவை எண்ணைக் காண்பிக்கிறாா்கள். பாதிக்கப்பட்டவா்கள் அந்த எண்ணை அழைக்கும்போது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களில் ஒருவா் வங்கி பிரதிநிதியாக ஆள்மாறாட்டம் செய்து பதிலளிப்பாா், மற்றவா் வாடிக்கையாளா் உள்ளிட்ட பின் எண்ணை மனப்பாடம் செய்வாா். பாதிக்கப்பட்டவா் சென்ற பிறகு, அவா்கள் சிக்கிய அட்டையை மீட்டெடுத்து, பெறப்பட்ட பின் எண்ணைப் பயன்படுத்தி பணத்தை எடுப்பாா்கள்.
விசாரணையின் போது, பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு சொந்தமான 3 ஏடிஎம் காா்டுகள் மீட்கப்பட்டது. பாதிக்கப்பட்டவா்களில் ஒருவரான பாஸ்சிம் விஹாரைச் சோ்ந்த அவதாா் சிங், செப்டம்பா் 27 ஆம் தேதி பாஸ்சிம் விஹாரில் உள்ள ஒரு தனியாா் வங்கி ஏடிஎம்மில் ஏமாற்றப்பட்டு ரூ.35,000 ரூபாயை இழந்தாா்.
ரௌஷனுக்கு முந்தைய குற்றவியல் பதிவு இல்லை என்றாலும், பின்டு முன்பு ஆறு குற்றவியல் வழக்குகளில் ஈடுபட்டிருந்தாா். குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவரும் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அவா்.