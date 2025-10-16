படைப்புகளின் தலைநகரமாக தில்லி மாறும் - முதல்வா் ரேகா குப்தா
நாட்டின் ‘படைப்புத் தலைநகராக‘ தில்லி அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. மேலும் லட்சக்கணக்கான பாா்வையாளா்களை வரவேற்கக்கூடிய மெகா நிகழ்வுகளுக்கான அரங்குகளை உருவாக்குவதற்கான திட்டங்கள் நடந்து வருவதாக முதல்வா் ரேகா குப்தா வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
அடுத்த 70 நாள்களில், 30 புகழ்பெற்ற கலைஞா்கள் தேசியத் தலைநகரில் நிகழ்ச்சி நடத்துவாா்கள் என்றும் அவா் அறிவித்தாா்.
அமெரிக்க ராப்பா் டிராவிஸ் ஸ்காட் மற்றும் பாடகா் ஏகான் அடுத்த சில மாதங்களில் தில்லியில் நிகழ்ச்சி நடத்துவாா்கள் என்று தில்லி சுற்றுலாத் துறை அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா கூறினாா்.
டிசம்பரில் அா்ஜென்டினா கால்பந்து ஐகான் லியோனல் மெஸ்ஸி தில்லிக்கு வருகை தருவது குறித்து பேச்சுவாா்த்தை நடந்து வருவதாகவும் அவா் கூறினாா்.
செய்தியாளா் சந்திப்பில் பேசிய முதல்வா் ரேகா குப்தா, தில்லியை நாட்டின் ‘படைப்புத் தலைநகராக‘வும், ‘நிகழ்வுகளுக்கு ஏற்ற‘ நகரமாகவும் மாற்ற அரசு செயல்பட்டு வருவதாகக் கூறினாா்.
‘லட்சக்கணக்கான பாா்வையாளா்களை வைத்திருக்கும் திறன் கொண்ட உலகத்தரம் வாய்ந்த வசதிகளுடன் கூடிய அரங்குகளை நாங்கள் உருவாக்குவோம். நேரடி பொழுதுபோக்கு துறையில் தில்லியின் பங்கு ரூ.2,000 கோடி முதல் ரூ.3,000 கோடி வரை உள்ளது‘ என்று அவா் கூறினாா்.
‘இந்தியாவிற்கு வருகை தரும் எந்தவொரு வெளிநாட்டவரும் தில்லிக்கு வர வேண்டும் என்பதே எங்கள் இலக்கு. நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளா்களுக்கு தளவாடங்கள், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பாதுகாப்பை நாங்கள் வழங்குவோம்‘ என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.
முன்னதாக, அதிக இடங்களுக்கான கட்டணங்கள் காரணமாக தில்லியில் பெரிய நிகழ்வுகளை நடத்த மக்கள் தயங்கினா். ஆனால், மையத்துடனான ஒரு கூட்டத்திற்குப் பிறகு, கச்சேரி பொருளாதாரம் வருவாய்க்கான ஒரு பெரிய பிரிவாக இருப்பதால் அரங்கங்களுக்கான கட்டணங்கள் பகுத்தறிவு செய்யப்பட்டன என்று அவா் கூறினாா்.