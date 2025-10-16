பசுமை பட்டாசுடன் தீபாவளி கொண்டாட்டம்: விலங்குகளுக்கு ஆபத்து நேரலாம் ஆா்வலா்கள் அச்சம்
நமது நிருபா்
இந்த ஆண்டு பசுமை பட்டாசுகளுடன் தீபாவளியைக் கொண்டாட தில்லி தயாராகி வருவதால், விலங்கு ஆா்வலா்கள் மற்றும் கால்நடை மருத்துவா்கள் விலங்கு காயம் மற்றும் கொடுமை வழக்குகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்று அஞ்சுகின்றனா், மேலும் பசுமை பட்டாசுகளை தவறாகப் பயன்படுத்த அதிக மக்களை ஊக்குவிக்கும் என்று எச்சரித்தனா்.
இது குறித்து வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற செய்தியாளா் சந்திப்பில் பீப்பிள் ஃபாா் அனிமல்ஸ்’ அமைப்பின் மன்தா சித்து கூறியதாவது: பசுமை பட்டாதை நடைமுறைப்படுத்துவது எப்போதுமே ஒரு பெரிய பிரச்னையாக இருந்து வருகிறது. பட்டாசு வெடிக்க முந்தைய ஆண்டுகளில் தடை இருந்தபோதும், விலங்குகள் மீதான கொடுமை மற்றும் துயர வழக்குகள் பரவலாக இருந்தன. இப்போது, ஓரளவு தளா்வுடன், எண்ணிக்கை மீண்டும் உயரக்கூடும் என்று நாங்கள் கவலைப்படுகிறோம்.
இது குறித்து கால்நடை மருத்துவா் டாக்டா் மீனாட்சி கூறியது: தலைநகரம் முழுவதும் உள்ள விலங்கு தங்குமிடங்கள் ஏற்கெனவே ஒரு பரபரப்பான வாரத்திற்கு தயாராகி வருகின்றன. ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளியைச் சுற்றி, நாய் கடித்ததால் ஏற்படும் காயங்கள் கிட்டத்தட்ட இரு மடங்காக அதிகரிக்கின்றன. அதிகமான மக்கள் மீண்டும் பட்டாசுகளை வெடிக்கக்கூடும் என்பதால் இந்த ஆண்டு அதிகரிப்பதற்கான நியாயமான வாய்ப்பு உள்ளது‘.
தெரு நாய்கள் பட்டாசு சத்தத்தினாலும் பிரகாசமான வெளிச்சத்தாலும் பயப்படுகின்றன. பலா் தெருக்களில் கண்மூடித்தனமாக ஓடுகிறாா்கள், காயமடைகிறாா்கள் அல்லது பயத்தில் கத்துகிறாா்கள். பிரச்சனை கொண்டாட்டம் அல்ல, அது எவ்வளவு கவனக்குறைவாகவும் சில நேரங்களில் கொடூரமாகவும் செய்யப்படுகிறது .
பச்சை பட்டாசுகள் குறைவான புகையை வெளியிடக்கூடும் என்றாலும், அதிலிருந்து வரும் சத்தம் விலங்குகளை அதிா்ச்சியடையச். இது கலாச்சாரம் அல்லது மரபுகளை எதிா்ப்பது பற்றியது அல்ல. ஆனால் தீபாவளியை மற்ற உயிரினங்களை பயமுறுத்தவோ காயப்படுத்தவோ இல்லாமல் கொண்டாடலாம் என்றாா் அவா்.
ஆம்புலன்ஸ் சேவையை நடத்தும் வித்யா சாகா் ஜீவ் தயா பரிவாா் தன்னாா்வ தொண்டு நிறுவனத்தைச் சோ்ந்த அமித் ஜெயின் கூறியது: பசுக்கள் குப்பைகளை சாப்பிடுகின்றன, பாதி எரிந்த பட்டாசுகள் அவற்றின் வயிற்றின் உள்ளே சென்று பாதிப்பை ஏற்படுத்தும். இது வேதனையானது.சிலா் வேடிக்கைக்காக விலங்குகள் மீது பட்டாசுகளை கூட வீசுகிறாா்கள்.
மரங்கள் அல்லது விலங்கு தங்குமிடங்களிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள திறந்தவெளிகளில் மட்டுமே அவற்றை வெடிக்கச் செய்யுங்கள், அவை முற்றிலும் அணைக்கப்படுவதை உறுதி செய்யாமல் அவற்றை குப்பைத் தொட்டிகளில் கொட்ட வேண்டாம் என்றாா் அவா்.