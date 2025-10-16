பட்டாசுகள் வானத்தை மட்டும் ஒளிரச் செய்வதில்லை; மனிதா்களின் நுரையீரையும் எரியச் செய்கின்றன -சுகாதார நிபுணா்கள் எச்சரிக்கை
பண்டிகைக் காலத்திற்கு முன்னதாக தில்லியின் மாசு அளவு உயரத் தொடங்கியுள்ள நிலையில், உச்சநீதிமன்றம் ‘பச்சை’ பட்டாசுகளை மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் பயன்படுத்த அனுமதித்திருந்தாலும், மருத்துவ நிபுணா்கள் விழிப்புணா்வு மற்றும் எச்சரிக்கையுடன் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளனா்.
‘ஒவ்வொரு ஆண்டும், தீபாவளிக்குப் பிறகு, மருத்துவமனைகளில் சுவாசிக்க சிரமப்படும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது‘ என்று அவா்கள் எச்சரிக்கின்றனா்.
பட்டாசுகள் நச்சு வாயுக்கள் மற்றும் மிக நுண்ணிய துகள்களை வெளியிடுகின்றன. அவை நுரையீரலுக்குள் ஆழமாக ஊடுருவி, ஆஸ்துமா தாக்குதல்கள், மூச்சுக்குழாய் அழற்சி, நிமோனியா மற்றும் ஆரோக்கியமான நபா்களுக்கு கூட பிற கடுமையான சுவாசப் பிரச்னைகளைத் தூண்டுகின்றன என்று சுவாச மருத்துவம் மற்றும் ஷாலிட் அட்ரிடிகல் பாக் கோ் துறையின் மூத்த இயக்குநரும் தலைவருமான டாக்டா் விகாஸ் மௌரியா கூறினாா்.
அவா் மேலும் கூறியதாவது: மக்கள் - குறிப்பாக குழந்தைகள், முதியவா்கள் மற்றும் ஏற்கெனவே சுவாச அல்லது இதய நோய்கள் உள்ளவா்கள் அதிக மாசுபாடு உள்ள நாள்களில் வெளியில் வெளிப்படுவதைத் தவிா்க்க வேண்டும்.
வெளியே செல்ல வேண்டியிருந்தால் என்95 முகமூடியை அணியுங்கள். ஜன்னல்களை மூடி வைக்கவும், காற்று சுத்திகரிப்பான்களைப் பயன்படுத்தவும். ஆஸ்துமா அல்லது நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய் உள்ளவா்கள் தங்கள் மருந்துகளைத் தவிா்க்கக்கூடாது. அறிகுறிகள் மோசமடைந்தால் அவா்கள் தங்கள் மருத்துவா்களை அணுக வேண்டும் என்று அவா் கூறினாா்.
தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் மற்றும் பண்டிகை நாளில் தில்லி - என்சிஆா் பகுதியில் பச்சை பட்டாசுகளை விற்பனை செய்வதற்கும் வெடிப்பதற்கும் உச்சநீதிமன்றம் புதன்கிழமை அனுமதித்தது. ஆனால், இந்த பட்டாசுகளின் பயன்பாடு குறிப்பிட்ட நேரங்களுக்கு மட்டுமே. அதாவது காலை 6 மணி முதல் காலை 7 மணி வரை மற்றும் இரவு 8 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை என தீபாவளிக்கு முந்தைய நாள் மற்றும் பண்டிகை நாளில் கட்டுப்படுத்தப்படும்.
மாசு அளவு அதிகரித்து வருவதால், 2014-15-ஆம் ஆண்டில் தில்லி - என்சிஆா் பகுதியில் ட்டாசுகளுக்கு உச்சநீதிமன்றம் முதன்முதலில் தடை விதித்தது.
ஜிடிபி மருத்துவமனையின் சுவாச மருத்துவத் துறையின் இணைப் பேராசிரியா் டாக்டா் அங்கிதா குப்தா கூறியதாவது: பட்டாசுகளை எரிப்பது நச்சு வாயுக்கள் மற்றும் மிக நுண்ணிய துகள்களின் கலவையை வெளியிடுகிறது. இது காற்றின் தரத்தை கடுமையாகக் குறைக்கிறது. மேலும், ஆபத்தான வளிமண்டல நிலைமைகளுக்கு கணிசமாகப் பங்களிக்கிறது.
பிஎம்2.5 எனப்படும் நுண்ணிய துகள்கள் நுரையீரலுக்குள் ஆழமாக ஊடுருவி, காற்றுப்பாதைகளை வீக்கப்படுத்தி, நுரையீரல் திறனைக் குறைக்கும். வாகன உமிழ்வுகள் மற்றும் வைக்கோல் எரியும் எச்சங்களால் ஏற்கெனவே சுமையாக இருக்கும் வளிமண்டலத்தில் பட்டாசு புகை கன உலோகங்கள் மற்றும் கந்தக சோ்மங்களைச் சோ்க்கிறது.
சிறுவா்கள், குழந்தைகள், கா்ப்பிணிப் பெண்கள், முதியவா்கள் மற்றும் ஆஸ்துமா, சிஓபிடி அல்லது இதய நோய் தாக்கம் உள்ளவா்கள் உள்பட பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்கள் தொகையில் லேசான தொண்டை எரிச்சல் மற்றும் இருமல் முதல் உடல்நல விளைவுகள் ஏற்படலாம் என்றாா் அவா்.
தடுப்பு சுகாதார கவனம் செலுத்துவதற்கு பெயா் பெற்ற மூத்த மருத்துவரான டாக்டா் அனில் மேத்தா, மாசுபாட்டின் உச்சக்கட்டத்தின் போது நீரேற்றத்தின் முக்கியத்துவத்தையும் வலியுறுத்தினாா்.
‘இது போன்ற அதிக மாசுபாடுள்ள பருவங்களில், நீரேற்றமாக இருப்பது தண்ணீா் குடிப்பது மட்டுமல்ல. இது உங்கள் நுரையீரல், தோல் மற்றும் நோய் எதிா்ப்பு சக்தியைப் பாதுகாப்பது பற்றியது‘ என்று அவா் கூறினாா்.
‘நச்சு காற்று காற்றுப்பாதைகளை உலா்த்துகிறது, வீக்கத்தை அதிகரிக்கிறது மற்றும் உடலின் இயற்கையான பாதுகாப்பை பலவீனப்படுத்துகிறது. நச்சு நீக்கத்திற்கான உடலின் முதல் வழி தண்ணீா்‘ என்று அனில் மேத்தா கூறினாா்.
இதற்கிடையில், சா் கங்கா ராம் மருத்துவமனையின் மாா்பு மருத்துவத்தின் மூத்த ஆலோசகா் டாக்டா் உஜ்ஜவல் பராக், தில்லியில் பட்டாசுகள் மற்றும் புகைமூட்டம் ஏற்படுத்தும் கடுமையான அபாயங்களை மீண்டும் வலியுறுத்தினாா்.
வாகன உமிழ்வு, கட்டுமானத் தூசி மற்றும் அண்டை மாநிலங்களிலிருந்து வரும் பயிா்க்கழிவு எரிப்பு ஆகியவற்றின் கலவையால் தலைநகரின் காற்றின் தரம் ஏற்கெனவே சமரசம் செய்யப்பட்டுள்ளது என்பதை அவா் சுட்டிக்காட்டினாா்.
தீபாவளியின் போது பட்டாசுகளிலிருந்து வரும் கூடுதல் சுமை, ‘பச்சை‘ என்று பெயரிடப்பட்டாலும், அளவைச் சாய்த்து, காற்றின் தரக் குறியீட்டை பல நாள்களுக்கு ‘கடுமையான’ வகைக்குள் தள்ளும் என்று அவா் கூறினாா்.
சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா் பவ்ரீன் காந்தாரி இந்தக் கவலையை எதிரொலித்தாா். பட்டாசுகளை ‘பச்சை‘ என்று அழைப்பது காற்றை சாம்பல் நிறமாக்காது என்று கூறினாா். குளிா்கால எல்லை அடுக்கு குறைந்து, மாசுபடுத்திகள் தரைக்கு அருகில் சிக்கிக்கொண்டால், குறைந்த அளவிலான பட்டாசு பயன்பாடு கூட பல நாள்கள் ஆபத்தான காற்றின் தரத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்று அவா் எச்சரித்தாா்.
இதற்கிடையே, இந்த அதிக ஆபத்துள்ள காலகட்டத்தில் நகரம் முழுவதும் உள்ள மருத்துவா்கள் பொதுமக்களை எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்துகின்றனா்.
குறிப்பாக மாசுபாடு அதிகரிக்கும் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் குழந்தைகள், முதியவா்கள் மற்றும் உடல்நல பாதிப்புகள் உள்ளவா்கள் வெளிப்புற நடவடிக்கைகளைக் குறைக்க வேண்டும் என்று அவா்கள் கூறுகிறாா்கள்.
நீரேற்றத்துடன் இருப்பது, சீரான உணவு உள்கொள்வது, தொடா்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வது மற்றும் அறியப்பட்ட சுவாச தூண்டுதல்களைத் தவிா்ப்பது போன்ற நல்ல சுகாதாரப் பழக்கங்களைப் பராமரிப்பது, நோயெதிா்ப்பு மண்டலத்தை வலுப்படுத்தவும், மாசுபாடு தொடா்பான நோய்களுக்கு எதிரான மீள்தன்மையை அதிகரிக்கவும் உதவும்.
சுவாசம் அல்லது இதய நோய்களுக்கு ஏற்கெனவே மருந்து எடுத்துக்கொள்பவா்கள் குறிப்பாக விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும். சிகிச்சைகளை இடையூறு இல்லாமல் தொடரவும், அறிகுறிகள் மோசமடைந்தால் உடனடியாக மருத்துவா்களை அணுகவும் நிபுணா்கள் பரிந்துரைக்கின்றனா்.
இன்ஹேலா்கள், நெபுலைசா்கள் அல்லது சலைன் ஸ்ப்ரேக்கள் உள்ளிட்ட தடுப்பு பராமரிப்பு, இந்த முக்கியமான நேரத்தில் சுவாசத்தை எளிதாக்கவும், நுரையீரல் செயல்பாட்டைப் பாதுகாக்கவும் உதவும் என்று அவா்கள் கூறுகிறாா்கள்.