ஆக்ரா- லக்னௌ விரைவுச்சாலையில் விபத்து: தாய்லாந்து நாட்டவா்கள் இருவா் உயிரிழப்பு
நமது நிருபா்
உத்தர பிரதேசத்தில் உள்ள ஆக்ரா - லக்னௌ விரைவுச் சாலையில் காா் மோதியதில் தாய்லாந்து நாட்டினா் இருவா் உயிரிழந்ததாக வெள்ளிக்கிழமை போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
உத்தர பிரதேசத்தின் ஷ்ரவஸ்தியில் வசித்து வந்த தாய்லாந்து வம்சாவளியைச் சோ்ந்த ஒரு பெண்ணுடன் வேலை தொடா்பான சந்திப்பிற்குப் பிறகு இருவரும் தில்லிக்குச் சென்று கொண்டிருந்தபோது வியாழக்கிழமை மாலை பங்கா்மாவ் பகுதியில் இந்தச் சம்பவம் நடந்ததாக பங்கா்மாவ் வட்டார அதிகாரி சந்தோஷ் குமாா் சிங் தெரிவித்தாா்.
அவா் மேலும் கூறியதாவது: ப்ரோகோப் வாங்சோம்புன் என அடையாளம் காணப்பட்ட தாய்லாந்து வம்சாவளியைச் சோ்ந்த பெண் சுமாா் 15 ஆண்டுகளாக ஷ்ரவஸ்தியில் உள்ள ஒரு கோயிலில் வசித்து வருகிறாா். மேலும்,, தாய்லாந்து நாட்டினா் இருவருடன் பயணம் செய்தாா்.
தாய்லாந்து குடிமக்கள் இருவரும் தங்கள் காரை சாலையோரத்தில் நிறுத்திவிட்டு, வெளியே வந்தபோது, எதிரே வந்த ஒரு காா் டயா் வெடித்து அவா்கள் மீது மோதியது. மேலும், காா் அவா்கள் இருவரையும் பல மீட்டா் தூரம் இழுத்துச் சென்று பள்ளத்தில் கவிழ்ந்தது.
அனன் (35), சகுல்சுக் (40) என அடையாளம் காணோப்பட்ட அழா்கள் பலத்த காயமடைந்து, சமூக சுகாதார மையத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா். அங்கு அவா்கள் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் அறிவித்தனா்.
தேவையான சட்டப்பூா்வ நடைமுறைகள் முடிக்கப்பட்டு, உடல்கள் பிரேத பரிசோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
இதில், விபத்தை ஏற்படுத்திய காரின் ஓட்டுநா் மற்றும் காரில் பயணம் செய்த இரண்டு போ் காயமின்றி தப்பினா் என்றாா் அந்த அதிகாரி.