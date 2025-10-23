யமுனை சுத்திகரிப்பு பணி: பின்லாந்தில் இருந்து தூா்வாரும் இயந்திரத்தை வாங்கிய தில்லி அரசு
யமுனை நதியில் பெரிய அளவிலான தூா்வாருதல் மற்றும் சுத்தம் செய்யும் பணிகளை மேற்கொள்வதற்காக தில்லி அரசு பின்லாந்திலிருந்து ஒரு மேம்பட்ட இயந்திரத்தை வாங்கியுள்ளது என்று நீா்ப்பாசனம் மற்றும் வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறஇத்து அமைச்சா் கூறியதாவது: ஆம்பிபியஸ் கிளாசிக் 4 பல்நோக்கு தூா்வாரும் இயந்திரம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த இயந்திரம் டிசம்பா் மாதத்திற்கு முன்பு இந்தியாவிற்கு வந்து ஜனவரி முதல் செயல்பாட்டுக்கு வரும். நிலத்திலும் நீரிலும் செயல்படும் திறன் கொண்ட இந்த இயந்திரம் பின்னிஷ் பொறியியலை உயா் திறன் கொண்ட ஹைட்ராலிக் அமைப்புகள் மற்றும் மட்டு இணைப்புகளுடன் இணைக்கிறது.
மொத்தம் ரூ.8 கோடி செலவில் வாங்கப்பட்ட இந்த தூா்வாரும் இயந்திரம் சாஹிபி நதியை (நசாஃப்கா் வடிகால்) சுத்தம் செய்வதற்கும் பயன்படுத்தப்படும். தில்லியின் ஆறுகளைப் புத்துயிா் பெறுவதற்கான அரசின் பணியில் இந்த கொள்முதலை ஒரு ‘மைல்கல்‘ என்று அழைத்த அமைச்சா், இந்த இயந்திரம் நகரத்தின் வெள்ள மேலாண்மை அமைப்பை வலுப்படுத்தும்
இந்த இயந்திரம் யமுனை நதியை முன்னெப்போதையும் விட வேகமாகவும் திறமையாகவும் சுத்தம் செய்ய உதவும். உலகத்தரம் வாய்ந்த கருவிகள் மற்றும் நுட்பங்களைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், தில்லியின் எதிா்காலம் தூய்மையாகவும், பசுமையாகவும், வெள்ளத்திலிருந்து பாதுகாப்பாகவும் இருப்பதை நாங்கள் உறுதி செய்கிறோம் என்றாா் அமைச்சா்.
இது ஒரு கூட்டாண்மை அல்ல, மாறாக தில்லி அரசின் நேரடி கொள்முதல் ஆகும். மேம்பட்ட தொழில்நுட்பம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பில் ஒரு நனவான முதலீடு‘ என்று பின்லாந்தில் உள்ள அமைச்சா் கூறினாா்.
இந்த இயந்திரம் தூா்வாருதல், அகழ்வாராய்ச்சி, ரேக்கிங், திடக்கழிவு அகற்றுதல் மற்றும் களை எடுப்பு உள்ளிட்ட பல செயல்பாடுகளைச் செய்ய முடியும் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில், தில்லி அரசு யமுனை நதியை தூா்வார அனுமதி பெற தேசிய பசுமை தீா்ப்பாயத்தை (என்ஜிடி) அணுகும் என்று அமைச்சா் கூறியிருந்தாா்.
தில்லியில், யமுனை 52 கிலோமீட்டா் தூரம் பாய்கிறது. அதில் ஒரு முக்கியமான 22 கிமீ பகுதி - வாஜிராபாத் முதல் ஓக்லா வரை- மிகவும் மாசுபட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.