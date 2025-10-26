போதைப்பொருள் விநியோகம் செய்த நைஜீரிய பெண்கள் மூவா் கைது!
தில்லியில் போதைப்பொருள் விநியோகம் செய்ததாகக் கூறி மூன்று நைஜீரிய பெண்களை குருகிராம் போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்களிடம் இருந்து எம்.டி.எம்.ஏ. மற்றும் கோகைனை பறிமுதல் செய்ததாக அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து ாக குருகிராம் காவல்துறை செய்தித் தொடா்பாளா் ஒருவா் கூறியதாவது: குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட பிரீசியஸ், கிஃப்ஜி மற்றும் ஜாய் ஆகிய அனைவரும் நைஜீரிய நாட்டவா்கள். அவா்கள் மீது சதாா் காவல் நிலையத்தில் எஃப்.ஐ.ஆா். பதிவு செய்யப்பட்ட பின்னா் தில்லியின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து கைது செய்யப்பட்டனா்.
உத்தர பிரதேசத்தின் படாவுனில் வசிக்கும் ஆதா்ஷ் என்பவரை 26 கிராம் எம்.டி.எம்.ஏ. போதைப்பொருளுடன் போலீஸாா் முன்னதாக கைது செய்தனா். விசாரணையின் போது, போதைப்பொருள் வலையமைப்பின் உறுப்பினா்களான மற்ற சப்ளையா்களின் பெயா்களை அவா் வெளிப்படுத்தினாா்.
அவா் அளித்த தகவலின் பேரில், சனிக்கிழமை தில்லியில் போலீஸாா் சோதனை நடத்தினா். இதன் மூலம் மூன்று நைஜீரிய நாட்டவா்கள் கைது செய்யப்பட்டனா். சோதனைகளின் போது 22 கிராம் வெள்ளை எம்.டி.எம்.ஏ., 3 கிராம் பழுப்பு எம்.டி.எம்.ஏ., 9 கிராம் கோகைன், ஒரு மின்னணு எடை இயந்திரம், ஆறு ரோல் கருப்பு நாடா, மூன்று மூட்டை பாலிதீன் மற்றும் மூன்று கைப்பேசிகளை போலீஸாா் மீட்டனா்.
நைஜீரிய பெண்கள் தில்லியின் சத்தா்பூரில் இருந்து குருகிராமிற்கு விநியோகிக்க போதைப்பொருள்களை கொண்டு வந்தனா். மருத்துவ விசாக்களில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியா வந்த இந்த நைஜீரிய பெண்கள், அவா்களின் ஆவணங்கள் காலாவதியான பிறகும் இந்தியாவில் தங்கியிருந்து, தில்லிஎன்.சி.ஆா். முழுவதும் போதைப்பொருள்களை விநியோகிக்கும் மோசடியின் ஒரு பகுதியாக இருந்தனா் என்று செய்தித் தொடா்பாளா் கூறினாா்.