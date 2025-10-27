நண்பா்களைப் பாா்க்கச் சென்ற மருத்துவப் பிரதிநிதி உயரமான கட்டடத்திலிருந்து விழுந்து பலி!
நொய்டா செக்டாா் 74- இல் உள்ள ஒரு குடியிருப்பு சங்கத்தின் எட்டாவது மாடியில் இருந்து 29 வயது மருத்துவப் பிரதிநிதி ஒருவா் விழுந்து இறந்ததாக போலீஸாா் திங்களன்று தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து நொய்டா செக்டாா் 113 காவல் நிலையத்தின் பொறுப்பு அதிகாரி கே.ஜி. சா்மா கூறியதாவது:
நொய்டாவில் மருத்துவப் பிரதிநிதியாகப் பணியாற்றிய சுபம் குமாா், சமீபத்தில் ஒரு ஆன்லைன் செயலி மூலம் தொடா்பு கொண்ட சில நண்பா்களைச் சந்திக்கச் சென்றிருந்தாா்.
இறந்தவா் அலிகாரைச் சோ்ந்த சுபம் குமாா் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா். ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை நொய்டா செக்டாா் 74-இல் உள்ள சூப்பா்டெக் நாா்த் ஐ சொசைட்டியின் எட்டாவது மாடியில் இருந்து விழுந்தாா்.
அவா் சனிக்கிழமை ஒரு ஆன்லைன் செயலி மூலம் நண்பா்களைச் சந்திக்க சங்கத்திற்குச் சென்றிருந்த போது இச்சம்பவம் நிகழ்ந்தது. இதில் பலத்த காயமடைந்த சுபம் குமாா், அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். ஆனால், அவா் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்களால் அறிவிக்கப்பட்டது.
மேலும், இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக விசாரணை நடந்து வருகிறது. நிகழ்வுகளின் வரிசையை அறிய கட்டடத்தில் இருந்து சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வுக்குள்படுத்தப்பட்டுள்ளன என்றாா் காவல் அதிகிரா கே.ஜி. சா்மா.