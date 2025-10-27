சீனாவிலிருந்து வழிநடத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் வா்த்தக மோசடி மூவா் கைது!
சீன நாட்டவரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் போலி பங்குச்சந்தை முதலீட்டுத் திட்டங்கள் மூலம் மக்களை ஏமாற்றியதாகக் கூறப்படும் மூன்று போ் கைது செய்யப்பட்டனா். இதன் மூலம் ரூ.47 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள இணையவழி வா்த்தக மோசடி முறியடிக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் திங்களன்று தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து தில்லி காவல் துறை அதிகாரி கூறியதாவது: பாட்னாவைச் சோ்ந்த சாஹில் யாதவ் (25), ஆா்யன் (22) மற்றும் பிகாரில் உள்ள பெகுசராய் பகுதியைச் சோ்ந்த ஆஷிஷ் குமாா் என்ற ஜாக் (36) ஆகியோா் முதலீட்டாளா்களை மோசடி வா்த்தகத் திட்டங்களுக்கு ஈா்ப்பதற்காக நொய்டாவில் ஒரு அலுவலகத்தை நடத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது. சீனாவைச் சோ்ந்த டாம் என்று அடையாளம் காணப்பட்ட நபரிடமிருந்து அவா்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் கிடைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
போலி பங்கு வா்த்தக வலைத்தளம் மூலம் ரூ.47.23 லட்சம் ஏமாற்றப்பட்டதாக ஒரு பட்டயக் கணக்காளா் புகாா் அளித்ததைத் தொடா்ந்து தென்கிழக்கு தில்லியில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு அந்த 3 பேரும் கைது செய்யப்பட்டனா். தினசரி லாபம் ஈட்டுவதாக பொய்யாக வாக்குறுதி அளித்து பங்குச்சந்தை திட்டங்களை ஊக்குவிக்கும் ஒரு குழுவில் தான் சோ்க்கப்பட்டதாக புகாா்தாரா் தெரிவித்தாா்.
அந்தக் குழுவை நம்பி பாதிக்கப்பட்டவா், பல தனிப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளுக்கு பணத்தை மாற்றியுள்ளாா். பாதிக்கப்பட்டவா் தனது பணத்தை எடுக்க முயன்றபோது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் அவரை மிரட்டி மேலும் பணம் அளிக்கக் கோரினாா்.
விசாரணையின் போது, மோசடி செய்யப்பட்ட தொகையில் ரூ.31.45 லட்சம் ஒரு நிறுவனத்தின் நடப்புக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டதும், அதில் ரூ.23.80 லட்சம் சாஹில் யாதவின் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டதும் போலீஸாாா் கண்டறிந்தனா். கணக்கில் பதிவு செய்யப்பட்ட கைப்பேசி எண், இணை குற்றவாளியான ஆா்யனுக்கு சொந்தமானது என்று தெரிய வந்தது.
தொழில்நுட்பக் கண்காணிப்பு அடிப்படையிலான நடவடிக்கையைத் தொடா்ந்து, கிரேட்டா் நொய்டாவில் அவா்களின் மறைவிடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. இது அவா்களை கைது செய்ய வழிவகுத்தது.
விசாரணையின் போது, மூவரும் டிசம்பா் 2024- இல் டெலிகிராம் மூலம் சீனாவை சோ்ந்த நபரால் பணியமா்த்தப்பட்டதாகவும், ஒவ்வொரு ரூ.1 கோடி பரிவா்த்தனைக்கும் 1 முதல் 1.5 சதவீதம் வரை கமிஷன் வழங்கப்படும் என்றும் உறுதியளிக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தனா். பின்னா், அவா்கள் பணத்தை அனுப்ப ஒரு நிறுவனத்தை இணைத்தது தெரிய வந்தது. ஆஷிஷ் குமாா் என்கிற ஜாக் முன்பு போபாலில் இதேபோன்ற குற்றத்தில் ஈடுபட்டிருந்தாா்.
பிஎன்எஸ்-இன் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், பணத் தடயத்தைக் கண்டறிந்து. பிற பயனாளிகளை அடையாளம் காணவும், சீன நபரைக் கைது செய்யவும் முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது என்றாா் அன்த அதிகாரி.