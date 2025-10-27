தில்லியில் என்கவுன்ட்டருக்கு பின்பு சரித்திர பதிவேடு குற்றவாளி உள்பட மூவா் கைது
மேற்கு தில்லியின் ரஜோரி காா்டன் பகுதியில் சிறிது நேர துப்பாக்கிச் சண்டைக்குப் பிறகு, கொள்ளையா்கள் என்று கூறப்படும் மூன்று போ் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை துணை ஆணையா் (மேற்கு), ஷரத் பாஸ்கா் தரடே திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து நடைபெற்ற செய்தியாளா் சந்திப்பில் அவா் மேலும் கூறியதாவது:கைது செய்யப்பட்டவா்கள் ராஜன் என்ற போலா (22), சோனு (33) மற்றும் கரண் (20) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். வரலாற்று குற்றப் பதிவாளரான ராஜனின் வலது காலில் துப்பாக்கிச் சூட்டுக் காயம் ஏற்பட்டது. அவா் முக்கிய குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், கொள்ளை மற்றும் ஆயுதச் சட்டம் போன்ற 46 வழக்குகளில் ஈடுபட்ட நீண்ட குற்றவியல் பதிவைக் கொண்டுள்ளாா்.
மாவட்டத்தில் தெருக் குற்றங்களைத் தடுப்பதற்காக ‘தொடா்ச்சியான ஒருங்கிணைந்த சோதனைகளை‘ தொடா்ந்து இந்த கைதுகள் நடந்தது. ஒரு குழு ஒரு கொள்ளை வழக்கை விசாரித்து வந்தது, சிசிடிவி பகுப்பாய்வு குற்றத்தின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட காரை கண்டுபிடிக்க உதவியது. காா் சோனுவிடம் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது, பின்னா் அவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
அவரிடம் இருந்து கொள்ளையடிக்கப்பட்ட ரூ.15,000 மீட்கப்பட்டது. விசாரணையின் போது, ராஜன் மற்றும் கரனின் ஈடுபாட்டை சோனு வெளிப்படுத்தியதாகக் கூறப்படுகிறது, மேலும் அவா்கள் ராஜ்மந்திா் மற்றும் நவாடா மெட்ரோ நிலையத்திற்கு அருகிலுள்ள சந்திப்பு இடங்களை அடிக்கடி மாற்றியதாகக் கூறினாா். அவரது தகவலின் அடிப்படையில், கரனை கைது செய்து, குற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஸ்கூட்டரை மீட்கப்பட்டது. இது ராஜனின் பெயரில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஒரு சோதனைக் குழு பசாய் தாராப்பூா் அருகே ஒரு பொறியை அமைத்தது. மாலையில், ராஜன் திருடப்பட்ட ஸ்கூட்டரில் வந்தாா். நிறுத்த சமிக்ஞை செய்யப்பட்டபோது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் ஒரு துப்பாக்கியை எடுத்து போலீஸ் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினாா். சரணடையுமாறு பலமுறை எச்சரிக்கப்பட்ட போதிலும், அவா் மீண்டும் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினாா். இதனால் போலீஸ் குழு தற்காப்புக்காக மீண்டும் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவரின் வலது காலில் காயம் ஏற்பட்டது. ராஜன் உடனடியாக மருத்துவ சிகிச்சைக்காக குரு கோவிந்த் சிங் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களிடமிருந்து இரண்டு தோட்டாக்களுடன் ஒரு கைத்துப்பாக்கி, ஒரு காா், இரண்டு ஸ்கூட்டா்கள் மற்றும் திருடப்பட்ட பணத்தில் ரூ.15,000 ரூபாய் ஆகியவை மீட்கப்பட்டது.
கைது செய்யப்பட்டதன் மூலம், ஐந்து கொள்ளை வழக்குகள் தீா்க்கப்பட்டுள்ளது சோனு திருடப்பட்ட சொத்துக்களைப் பெறுபவராக செயல்படுவதாக அறியப்படுகிறாா், அதே நேரத்தில் கரண் ராஜனின் நெருங்கிய கூட்டாளி மற்றும் பறிப்பு நடவடிக்கைகளின் போது தளவாடங்களில் ஈடுபட்டாா் என்றாா் அவா்.