மயக்க மருந்து கொடுத்து பேருந்து பயணிகளிடம் கொள்ளை: இருவா் கைது
நமது நிருபா்
தில்லியில் பேருந்து பயணிகளுக்கு போதை தரும் பொருள்களை கொடுத்து கொள்ளையடித்ததாக இரண்டு போ் கைது செய்யப்பட்டனா். அவா்களிடமிருந்து 16 கைப்பேசிகள் மற்றும் நகைகள் மீட்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
என்றும் காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
கைது செய்யப்பட்ட இருவரும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கொள்ளை கும்பலைச் சோ்ந்தவா்கள். அவா்கள் பேருந்து பயணிகளை குறிவைத்து மயக்க மருந்து கலந்த உணவு மற்றும் தண்ணீரை வழங்கி அவா்களின் விலையுயா்ந்த பொருள்களுடன் தப்பிச் செல்பவா்கள்.
சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில் விரிவான விசாரணைக்குப் பிறகு குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட அடில் அலி (25) மற்றும் அலோக் மிஸ்ரா (23) ஆகியோா் கைது செய்யப்பட்டனா். கொள்ளையடிக்கப்பட்ட 16 கைப்பேசிகள், ஒரு மடிக்கணினி, தங்கம் மற்றும் வெள்ளி நகைகள் மற்றும் பல பொருள்களை அவா்களிடம் இருந்து போலீஸாாா் மீட்டுள்ளனா்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 13- ஆம் தேதி உத்தர பிரதேச சாலைப் பேருந்தில் ஆனந்த் விஹாரிலிருந்து மொராதாபாத்திற்குச் சென்றபோது போதைப்பொருள் கொடுத்து கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாக உஸ்மான் என்பவா் அளித்த புகாரின் பேரில் இந்த விஷயம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது.
பயணத்தின் போது, சக பயணி ஒருவா் அவருடன் நட்பு கொண்டு அவருக்கு ஒரு பாட்டில் தண்ணீா் வழங்கினாா். அதைக் குடித்த பிறகு, பாதிக்கப்பட்டவா் சுயநினைவை இழந்து பின்னா் விழித்தபோது அவரது கைப்பேசி, பணம் மற்றும் பை காணாமல் போனது தெரியவந்தது. பின்னா், அவா் தனது வங்கிக் கணக்குகளில் இருந்து மோசடி பரிவா்த்தனைகள் மூலம் ரூ.40,000-க்கும் மேற்பட்ட தொகை எடுக்கப்பட்டுள்ளதைக் கண்டுபிடித்தாா்.
யமுனா விஹாரில் உள்ள ஏடிஎம்மில் பதிவான சிசிடிவி காட்சிகளை ஒரு போலீஸ் குழு ஆய்வு செய்தது. அங்கு பாதிக்கப்பட்டவரின் அட்டையைப் பயன்படுத்தி ரூ.40,000 எடுக்கப்பட்டது தெரிய வந்தது. கைப்பேசி நெட்வொா்க் தரவுகளை மேலும் பகுப்பாய்வு செய்ததன் மூலம் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் தில்லியில் உள்ள சாஸ்திரி நகரில் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருவரும் பின்னா் கைது செய்யப்பட்டனா். விசாரணையில், ஆனந்த் விஹாா் மற்றும் கௌசாம்பி பேருந்து நிலையங்களிலிருந்து நீண்ட தூர பேருந்துகளில் ஏறும் பயணிகளுக்கு அவா்கள் சிற்றுண்டி அல்லது பாட்டில் தண்ணீரில் மயக்க மருந்துகளை கலந்து கொடுத்துள்ளனா். பாதிக்கப்பட்டவா்கள் மயக்கமடைந்தவுடன், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் அவா்களின் விலைமதிப்புமிக்க பொருள்களைத் திருடி, பின்னா் அவா்களின் டெபிட் அல்லது கிரெடிட் காா்டுகளைப் பயன்படுத்தி மோசடியாக பணத்தை எடுத்துள்ளனா்.
இந்த நூதன கொள்ளையில் மற்ற உறுப்பினா்களின் ஈடுபாட்டைக் கண்டறிய மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாக அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.