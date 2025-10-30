ஈரப் பதம் இல்லாததால் மேக விதைப்பு சோதனை ஒத்திவைப்பு: ஐஐடி கான்பூா் விளக்கம்
நமது நிருபா்
மேகங்களில் போதுமான ஈரப்பதம் இல்லாததால் தில்லியில் புதன்கிழமை திட்டமிடப்பட்ட மேக விதைப்பு சோதனை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது என்று ஐஐசி-கான்பூா் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
அந்த அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: இந்த செயல்முறை சரியான வளிமண்டல நிலைமைகளைப் பொறுத்தது. ஐஐடி-கான்பூருடன் இணைந்து தில்லி அரசு செவ்வாய்க்கிழமை இரண்டு மேக விதைப்பு சோதனைகளை நடத்தியது, ஆனால் தில்லியில் மழை பெய்யவில்லை. சோதனைகளுக்குப் பிறகு நொய்டா மற்றும் கிரேட்டா் நொய்டாவில் குறைந்தபட்ச மழை பதிவாகியுள்ளது. புராரி, வடக்கு கரோல் பாக், மயூா் விஹாா் மற்றும் பத்லி உள்ளிட்ட டெல்லியின் சில பகுதிகளில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன.
செவ்வாய்க்கிழமை ஈரப்பதம் 15 முதல் 20 சதவீதம் வரை இருந்ததால் மழையைத் தூண்ட முடியவில்லை என்றாலும், சோதனை மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்கியது. துகள் பொருள் மற்றும் ஈரப்பத அளவுகளில் நிகழ்நேர மாற்றங்களை தில்லி முழுவதும் அமைக்கப்பட்ட கண்காணிப்பு நிலையங்கள் பதிவு செய்தன. பிஎம் 2.5 மற்றும் பிஎம்10 செறிவுகளில் 6 முதல் 10 சதவீதம் வரை அளவிடக்கூடிய குறைப்பைக் காட்டுகிறது, இது குறைந்த ஈரப்பத நிலைமைகளின் கீழ் கூட, மேக விதைப்பு மேம்பட்ட காற்றின் தரத்திற்கு பங்களிக்கும் என்பதைக் குறிக்கிறது.
இந்த அவதானிப்புகள் எதிா்கால நடவடிக்கைகளுக்கான திட்டமிடலை வலுப்படுத்துகின்றன. இத்தகைய கற்றல்கள் முன்னோக்கி மிகவும் பயனுள்ள வரிசைப்படுத்தல்களுக்கு அடித்தளத்தை உருவாக்குகின்றன. மேக விதைப்பு சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட இடங்களில் துகள்களைக் குறைக்க உதவியது, இருப்பினும் நிலைமைகள் மழை பொழிவுக்கு ஏற்ாக இல்லை.
மயூா் விஹாா், கரோல் பாக் மற்றும் புராரி ஆகிய இடங்களில் பிஎம் 2.5 அளவு முறையே 221,230 மற்றும் 229 ஆக இருந்தது, இது மேக விதைப்புக்கு முன்பு முறையே 207,206 மற்றும் 203 ஆக குறைந்தது. இதேபோல், பி. எம் 10 207,206 மற்றும் 209 ஆக இருந்தது, இது மயூா் விஹாா், கரோல் பாக் மற்றும் புராரி ஆகிய இடங்களில் முறையே 177,163 மற்றும் 177 ஆகக் குறைந்துள்ளது.
அறிவியல் துறையுடன் இந்த ஆராய்ச்சியை முன்னேற்றுவதற்கும், தேசிய தலைநகா் பிராந்தியத்திற்கான (என். சி. ஆா்) சுற்றுச்சூழல் விளைவுகளை மேம்படுத்துவதில் தெளிவான கவனம் செலுத்துவதற்கும் ஐஐடி உறுதிபூண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.