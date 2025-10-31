துபாயை சோ்ந்த இணைய மோசடி கும்பல் தில்லியில் கைது
துபாயைச் சோ்ந்த இந்தியா் ஒருவா் இந்தியா முழுவதும் இணைய மோசடியை நடத்தியவா் உள்பட 5 பேரை தில்லி காவல் துறையின் துணை ஆணையா் (குற்றப்பிரிவு) ஆதித்யா கௌதம் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த மோசடி கும்பல் போலி நிறுவனங்களை இயக்கியது மற்றும் குறைந்தது 12 மாநிலங்களில் பாதிக்கப்பட்டவா்களிடமிருந்து மோசடி செய்யப்பட்ட நிதியின் பல நடப்பு வங்கிக் கணக்குகளைத் திறந்தது. இந்த மோசடி நடவடிக்கைகளுக்காக திறக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு வங்கிக் கணக்கிற்கும் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் ரூ. 1.5 லட்சம் கமிஷனைப் பெற்ாகக் கூறப்படுகிறது.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள்-மஞ்சீத் சிங் (28), மன்ஷ்வி (23), மணீஷ் மெஹ்ரா (33), சோம்பிா் (43) மற்றும் வங்கி அதிகாரி அனூப் (35) தில்லி, குருகிராம் மற்றும் ஹிசாா் ஆகிய இடங்களில் இருந்து டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு மூலம் அவா்களின் இருப்பிடங்களைக் கண்டுபிடித்து நடத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த சோதனைகளின் போது கைது செய்யப்பட்டனா்.
ஜூன் மாதம் பதிவு செய்யப்பட்ட இ-எஃப். ஐ. ஆா் தொடா்பான விசாரணையில், டாம் என அடையாளம் காணப்பட்ட துபாயைச் சோ்ந்த கையாளுபவரின் வழிகாட்டுதலின் பேரில் மோசடி கும்பல் செயல்பட்டது தெரியவந்தது. வங்கி அதிகாரி அனூப், போலி நடப்புக் கணக்குகளைத் திறக்கவும், என். சி. ஆா். பி (தேசிய சைபா் கிரைம் ரிப்போா்ட்டிங் போா்டல்) புகாா்கள் மற்றும் கணக்கு முடக்கம் தொடா்பான உள் எச்சரிக்கைகளை கசியவிடவும் உதவினாா்.
குழுவில் உள்ள மற்றவா்கள் போலி நிறுவனங்களை உருவாக்கியதாகவும், லெட்ஜா்களைப் பராமரித்ததாகவும், நிதி பரிவா்த்தனைகளை ஒருங்கிணைத்ததாகவும் கூறப்படுகிறது. விசாரணையின் போது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் குறைந்தது மூன்று போலி நிறுவனங்களை தொடங்கியதாகவும், மோசடி செய்யப்பட்ட நிதியை வழிநடத்த எட்டு வங்கிக் கணக்குகளைத் திறந்ததாகவும் ஒப்புக்கொண்டாா்.
மோசடி செய்யப்பட்ட பணம் பின்னா் ஒரு கிரிப்டோகரன்சியாக மாற்றப்பட்டது-யு. எஸ். டி டெதா் (யு. எஸ். டி. டி)-அதன் பாதையை மறைக்கவும் அதை வெளிநாடுகளுக்கு மாற்றப்பட்டது. நாங்கள் 18 கைப்பேசிகள், கிரிப்டோகரன்சி பணப்பைகள் மற்றும் வங்கி அறிக்கைகள், 36 சிம் காா்டுகள் மற்றும் பல காசோலை புத்தகங்களைக் கொண்ட ஒரு மடிக்கணினியை மீட்கப்பட்டது.
பறிமுதல் செய்யப்பட்ட ஆவணங்கள் தமிழ்நாடு, கா்நாடகா, கோவா, மகாராஷ்டிரா, தெலங்கானா, ஆந்திரப் பிரதேசம், ஒடிசா, உத்தரப் பிரதேசம், இமாச்சலப் பிரதேசம், பஞ்சாப், குஜராத், கேரளா மற்றும் ஹரியாணா ஆகிய மாநிலங்களில் பதிவான 52 இணைய மோசடி புகாா்களுடன் தொடா்புடையவை என்றாா் அவா்.