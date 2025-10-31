பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் இருக்கும் தனியாா் பள்ளிகளுக்கு அரசு அங்கீகாரம்
தில்லியில் பிற்படுத்தப்பட்ட பகுதிகளில் செயல்படும் தனியாா் உதவி பெறாத பள்ளிகளுக்கு அங்கீகாரம் அரசு வழங்க முடிவு செய்துள்ளது, இது பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய பிரிவுகளைச் சோ்ந்த மாணவா்கள், பின்தங்கிய குழுக்கள் மற்றும் சிறப்புத் தேவைகளைக் கொண்ட குழந்தைகளுக்கு பள்ளிகளில் கிட்டத்தட்ட 20,000 புதிய இடங்களுக்கு வழி வகுக்கிறது என்று கல்வி அமைச்சப் ஆசிஷ் சூட் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூபறியதாவது: நடைமுறைத் தடைகள் அல்லது முந்தைய அரசுகளின் ‘பாரபட்சமான அணுகுமுறை‘ காரணமாக முறையான அங்கீகாரம் இல்லாமல் செயல்படும் நூற்றுக்கணக்கான பள்ளிகளை பாதிக்கும் ஒரு 10 ஆண்டுகால பிரச்னையைத் தீா்ப்பதை இந்த நடவடிக்கை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது.
10 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக, இந்த பிரச்னை கோப்புகளில் புதைக்கப்பட்ட நிலையில், குழந்தைகளுக்கு கல்விக்கான உரிமை மறுக்கப்பட்டது. முதல்வா் ரேகா குப்தாவின் கீழ், இந்த தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட பாகுபாட்டை நாங்கள் முடிவுக்குக் கொண்டு வந்துள்ளோம். இது ஒரு நிா்வாக சீா்திருத்தம் மட்டுமல்ல, நமது குழந்தைகளுக்கு நீதி மற்றும் நமது அரசின் நோ்மை.
கிட்டத்தட்ட 500 பள்ளிகள் கல்வி இயக்குநரகத்தின் வரம்பிற்குள் வரும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது, இது சட்டபூா்வமான, ஒழுங்குமுறை மேற்பாா்வை மற்றும் பொறுப்புக்கூறலை உறுதி செய்யும். ஒவ்வொரு ஆண்டும், இயக்குநரகம் சுமாா் 40,000 இடங்களுக்கு பொருளாதார ரீதியாக பலவீனமான பிரிவுகள் (ஈ. டபிள்யூ. எஸ்) பின்தங்கிய குழுக்கள் (டி. ஜி) மற்றும் சிறப்புத் தேவைகளைக் கொண்ட குழந்தைகள் (சி. டபிள்யூ. எஸ். என்) பிரிவுகளின் கீழ் சுமாா் 2 லட்சம் விண்ணப்பங்களைப் பெறுகிறது, அவற்றில் பல அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளிகளின் பற்றாக்குறை காரணமாக காலியாக உள்ளன.
புதிய அங்கீகாரக் கொள்கை சுமாா் 20,000 கூடுதல் இடங்களை உருவாக்கும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது, இது கல்விக்கான சமமான அணுகலை விரிவுபடுத்தும். கல்வி அமைச்சகத்தின் கூற்றுப்படி, தில்லியில் உள்ள பல தனியாா் பள்ளிகள் செல்லுபடியாகும் அங்கீகாரம் இல்லாமல் இயங்கி வருகின்றன, அதே நேரத்தில் முன்பு அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்ட சில பள்ளிகள் அவற்றின் தற்காலிக ஒப்புதல் காலாவதியான பிறகு நீட்டிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கத் தவறிவிட்டன.
பொது நலனுக்கான ஒரு முறை வாய்ப்பாக, கல்வித் துறை அங்கீகாரம் கோரும் இணக்கமான மற்றும் இணக்கமற்ற பகுதிகளிலிருந்து தனியாா் உதவி பெறாத பள்ளிகளிடமிருந்து விண்ணப்பங்களை அழைத்தது. தில்லி பள்ளிக் கல்விச் சட்டம் மற்றும் விதிகள் இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்விக்கான குழந்தைகளின் உரிமைச் சட்டம் 2009 மற்றும் அவ்வப்போது வெளியிடப்படும் பிற தொடா்புடைய அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் சுற்றறிக்கைகளுக்கு ஏற்ப இந்த செயல்முறை கண்டிப்பாக மேற்கொள்ளப்படும்.
இணையத்தில் விணப்பங்களை சமா்பிக்க நவம்பா் 1 முதல் 30,2025 வரை திறக்கப்படும். சட்ட, உள்கட்டமைப்பு, பாதுகாப்பு, அவசரகால தயாா்நிலை மற்றும் கல்வி அளவுருக்களை மதிப்பிடும் கல்வி அமைச்சகத்தால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட 73-புள்ளி சாா்பு வடிவத்தின்படி பள்ளிகள் ஆவணங்களை சமா்ப்பிக்க வேண்டும். விரிவான ஆய்வு மற்றும் அனைத்து சட்டரீதியான தேவைகளுக்கும் இணங்குவதை சரிபாா்த்த பின்னரே அங்கீகாரம் வழங்கப்படும்
தற்காலிக அங்கீகாரம் காலாவதியான அனைத்து தனியாா் உதவி பெறாத பள்ளிகளுக்கும் நடைமுறை நடைமுறைகளை முடித்து, விரைவில் நீட்டிப்பைப் பெறுமாறு கல்வி அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. அதற்கு இணங்கத் தவறினால், ஆா். டி. இ சட்டம், 2009 இன் பிரிவு 18 இன் கீழ் தண்டனை நடவடிக்கை எடுக்கப்படும், இதில் ரூ 1 லட்சம் அபராதம் மற்றும் தொடா்ந்து மீறல்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு கூடுதலாக ரூ 10,000 அடங்கும்.
அத்தகைய சந்தா்ப்பங்களில் ஆா்டிஇ சட்டம் மற்றும் டிஎஸ்இஏஆா் ஆகியவற்றின் கீழ் நிா்வாக மற்றும் சட்டரீதியான நடவடிக்கைகளும் தொடங்கப்படலாம். ஈ. டபிள்யூ. எஸ், டி. ஜி மற்றும் சி. டபிள்யூ. எஸ். என் வகைகளின் கீழ் சோ்க்கைக்கான திருப்பிச் செலுத்துதல், திருப்பிச் செலுத்தும் உரிமைகோரல்களைச் சமா்ப்பிக்கும் நேரத்தில் கல்வி அமைச்சகத்திலிருந்து செல்லுபடியாகும் அங்கீகாரக் கடிதத்தை வைத்திருக்கும் பள்ளிகளுக்கு மட்டுமே பரிசீலிக்கப்படும்.
2013 ஆம் ஆண்டில் கடைசியாக நடத்தப்பட்ட அங்கீகார இயக்கம் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஒப்புதல்களின் மூலம் ஒரு சில பள்ளிகளுக்கு மட்டுமே பயனளித்தது, அதே நேரத்தில் புதிய செயல்முறை வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் நியாயத்தை உறுதி செய்கிறது.
சான்றிதழின் செல்லுபடியாகும் தன்மை, பாதுகாப்பு இணக்கம் மற்றும் அரசு நலன்களுக்கான தகுதி ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதற்காக பெற்றோா்கள் தங்கள் குழந்தைகளை கல்வி அமைச்சகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பள்ளிகளில் மட்டுமே சோ்க்க அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா். கற்றலின் தொடா்ச்சியைப் பாதுகாப்பதற்காக இந்த செயல்முறை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதால், மாற்றத்தின் போது எந்த மாணவரும் இடையூறுகளை எதிா்கொள்ள மாட்டாா்கள் என்று அரசாங்கம் உறுதியளித்தது.
இதை ஒரு ‘மைல்கல் முடிவு. இந்த சீா்திருத்தம் கல்வி நடவடிக்கைகளை சட்டப்பூா்வமாக்குகிறது, பள்ளியின் தொடா்ச்சியைப் பாதுகாக்கிறது மற்றும் கல்வியில் உள்ளடக்கிய, வெளிப்படையான மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் நிா்வாகத்திற்கான தில்லி அரசாங்கத்தின் உறுதிப்பாட்டை வலுப்படுத்துகிறது என்றாா் ஆதிஷ் சூட்.