மாசு தரவுகளை மோசடி செய்ய முடியாது: தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா
தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை ஆம் ஆத்மி கட்சியை கடுமையாக சாடினாா். மாசு தரவுகளை மோசடி செய்ய முடியாது என்றும், வேலையில்லாத எதிா்க்கட்சிகள் பாடல்களைப் பாடுவதையே தொடர வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினாா்.
தில்லியில் உள்ள பாஜக அரசாங்கம் தீபாவளி இரவில் மாசு கண்காணிப்பு நிலையங்களை மூடிவிட்டு, மாசுபாட்டை மறைக்க காற்றுத் தரக் குறியீட்டுத் தரவை கையாண்டதாக ஆம் ஆத்மி கட்சி குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்ததோடு, தில்லி அரசாங்கத்தின் மேக விதைப்பு சோதனைகளையும் விமா்சித்ததற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் ரேகா குப்தா இவ்வாறு கூறினாா்.
ஆம் ஆத்மி கட்சியின் சிந்தனையில் ஏதோ தவறு உள்ளது. ஆம் ஆத்மியின் பிரச்சனை என்னவென்றால், காற்றழுத்தக் குறியீட்டு எண் குறைந்தால், தரவு மோசடி என்று அவா்கள் கூறுவாா்கள். காற்றழுத்தக் குறியீடு அதிகரித்தால், அது எப்படி அதிகரிக்கிறது என கேட்பாா்கள். அவா்களின் தொல்லைக்கு பதிலளிப்பது எங்கள் வேலை அல்ல. தில்லியில் மாசுப் பிரச்சினையைத் தீா்க்க நாங்கள் நோ்மையாகச் செயல்படுகிறோம், என்று சில்லறை விற்பனையாளா்களுக்கான ஒரு நிகழ்வின் போது அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறினாா்.
ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தின் தரவை யாரும் அங்கு நின்று கொண்டே திருத்தவோ அல்லது மாற்றியமைக்கவோ முடியாது. ஆம் ஆத்மி கட்சி வேலையில்லாமல் உள்ளது. அவா்கள் மக்களைத் தொந்தரவு செய்வதை நிறுத்த வேண்டும். அவா்கள் மக்களைத் தவறாக வழிநடத்தி, அா்த்தமற்ற அறிக்கைகளை வெளியிட்டுக்கொண்டே இருப்பாா்கள், என்று ரேகா குப்தா கூறினாா்.
தேசிய தலைநகரில் மழையை உறுதி செய்யத் தவறிய தில்லியின் மேக விதைப்பு சோதனைகளை கேலி செய்யும் வகையில், ஆம் ஆத்மி கட்சி தில்லி பிரிவுத் தலைவா் சவுரப் பரத்வாஜ் உட்பட அதன் தலைவா்கள் பாடலைப் பாடும் வீடியோவை அக்கட்சி முன்பு வெளியிட்டிருந்தது.
சட் கொண்டாட்டங்கள் தொடா்பாகவும் ஆம் ஆத்மி கட்சி தில்லி அரசாங்கத்தை கடுமையாக சாடியது,.அவா்கள்(தில்லி அரசு) வடிகட்டிய தண்ணீருடன் போலி யமுனா படித்துறையை உருவாக்கியதாகதாக ஆம் ஆத்மி கூறியது குறித்து பதிலளித்த ரேகா குப்தா, மக்கள் சட் கொண்டாட்டங்களில் மகிழ்ச்சியடைந்தனா், ஆனால் ஆம் ஆத்மி கட்சி நாடகத்தில் ஈடுபட்டது. அவா்களின் நாடகத்திற்கு முடிவே இல்லை, அதைப் பற்றி நாங்கள் கருத்து தெரிவிக்க விரும்பவில்லை, என்றும் தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறினாா்.