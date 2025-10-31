சீலம்பூரில் இளம் கிரிமினல் சுட்டுக் கொலை
வடகிழக்கு தில்லியின் சீலம்பூா் பகுதியில், ஏழு குற்ற வழக்குகளில் தொடா்புடைய 22 வயது இளைஞா் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டதாக போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இதுகுறித்து மூத்த காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்ததாவது:
அக்டோபா் 30 ஆம் தேதி இரவு 10.40 மணியளவில் துப்பாக்கிச் சூடு நடந்ததாக போலீஸில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு போலீஸாா் விரைந்தனா். அப்பகுதியில் உள்ள ஜாமா மசூதி அருகே துப்பாக்கிக் குண்டுக் காயங்களுடன் ஒருவா் கிடப்பதைக் கண்டனா்.
அவா் ஜக் பிரவேஷ் சந்திரா மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா். அங்கு அவரைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள் இறந்துவிட்டதாக அறிவித்தனா்.
இறந்தவா் ஜாஃபராபாத்தைச் சோ்ந்த மிஸ்பா என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா்.
குற்றம் நடந்த இடத்திலிருந்து ஆதாரங்களை சேகரிக்க சம்பவ இடத்திற்கு தடயவியல் குழுக்கள் வரவழைக்கப்பட்டன. தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இச்சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவா்களை அடையாளம் கண்டு கைது செய்ய தனிப்படைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
முதற்கட்ட விசாரணையில், இறந்தவருக்கு குற்றப் பின்னணி இருப்பதும், அவா் மீது கொலை, கொலை முயற்சி, கொள்ளை மற்றும் ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றங்கள் உள்பட ஏழு குற்ற வழக்குகளில் தொடா்புடையவா் என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
துப்பாக்கிச் சூட்டுக்கான காரணத்தைக் கண்டறியவும், சம்பந்தப்பட்ட சந்தேக நபா்களைக் கண்டறியவும் முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. தொடா் விசாரணை நடந்து வருகிறது என்றாா் அந்த அதிகாரி.