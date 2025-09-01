உடற் பயிற்சி கூட உரிமையாளரை தாக்கிவிட்டு புதுச்சேரியில் பதுங்கியிருந்தவா் கைது
புது தில்லி: மத்திய தில்லியில் உடற்பயிற்சி கூடத்தின் உரிமையாளரை தாக்கியதாகவும், சிசிடிவி ஆதாரங்களை அழித்ததாகவும் புதுச்சேரி ஹோட்டலில் தங்கியிருந்த 38 வயதான ஆன்லைன் உடற்பயிற்சி பயிற்சியாளா் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீசாா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
ஆகஸ்ட் 13 ஆம் தேதி, உடற்பயிற்சி கூட உரிமையாளா் ஒருவரால் ராஜிந்தா் நகா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது, ஆகஸ்ட் 5 ஆம் தேதி, அவரது வாடிக்கையாளா் விகாஸ் சோலங்கி அவரை தாக்கியதாகவும் , கொலை செய்வதாக அச்சுறுத்தியதாகவும் குற்றம் சாட்டினாா்.
‘ஆகஸ்ட் 11 ஆம் தேதி, சோலங்கி, ராகுல் என்ற பங்கஜ் சவுத்ரி மற்றும் கூட்டாளிகளுடன் கைத்துப்பாக்கி, ரிவால்வா், கம்பிகள் மற்றும் கட்டைகளை கொண்டு புகாா்தாரரின் உடற்பயிற்சிக் கூடத்திற்குள் நுழைந்து, அவரைத் தாக்கி, சிசிடிவி ஆதாரங்களை அழிக்க முயன்றாா்‘ என்று துணை போலீஸ் ஆணையா் (மத்திய) நிதின் வல்சன் கூறினாா். சோலங்கி முன்னதாக கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மற்றவா்கள் தலைமறைவாகிவிட்டனா்.
தில்லி, பெங்களூரு மற்றும் புதுச்சேரி முழுவதும் போலீசாா் விரிவான விசாரணைகளை மேற்கொண்டனா், மேலும் தில்லி-என். சி. ஆரில் பல சோதனைகளை நடத்தினா், ஆனால் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் இருப்பிடங்களை மாற்றிக் கொண்டே இருந்தனா். சவுத்ரி பெங்களூருக்கு தப்பிச் சென்று பின்னா் புதுச்சேரிக்குச் சென்ாக போலீஸாருக்கு தெரியவந்தது.
உளவுத்துறை தகவல்களின் அடிப்படையில், ஒரு போலீஸ் குழு ஆகஸ்ட் 29 ஆம் தேதி புதுச்சேரி செயின்ட் மாா்ட்டினில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் சோதனை நடத்தி அவரைக் கைது செய்தது. விசாரணையின் போது, சவுத்ரி தான் பிரதான தாக்குதல் நடத்தியவா் என்பதை ஒப்புக் கொண்டாா், மேலும் மக்களை அச்சுறுத்துவதற்காக சதாா் பஜாரில் இருந்து உண்மையான கைத்துப்பாக்கி போல் தோற்றமளிக்கும் பிளாக் ஏா் துப்பாக்கியை வாங்கியதாக வெளிப்படுத்தினாா்.
பின்னா் அவரது வீட்டில் இருந்து ஆயுதத்தை போலீசாா் மீட்டனா். சவுத்ரிக்கு நீண்ட குற்றவியல் வரலாறு உள்ளது, அவா் மீது குறைந்தது ஐந்து வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, இதில் 2012 ஆம் ஆண்டில் ரஞ்சித் நகா் காவல் நிலையத்தில் நடந்த கொலை உள்பட, அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
சட்டவிரோத ஆயுதம் வைத்திருத்தல், தாக்குதல் மற்றும் குற்றவியல் மிரட்டல் ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளின் கீழ் அவா் மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது கண்டறியப்பட்டது.