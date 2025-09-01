அஜ்மீரி கேட் பகுதி கொள்ளை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவா் கைது
புது தில்லி: அஜ்மேரி கேட் அருகே நடந்த கொள்ளை தொடா்பாக 21 வயது இளைஞா் கைது செய்யப்பட்டதாகவும், கொள்ளையடிக்கப்பட்ட தொகையின் ஒரு பகுதி மீட்கப்பட்டதாகவும் அதிகாரிகள் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
சனிக்கிழமை மாலை பாதிக்கப்பட்டவா் ஷாகஞ்ச் சவுக்கிலிருந்து அஜ்மேரி கேட் சௌக் வரை மின்-ரிக்ஷாவை வாடகைக்கு எடுத்தபோது இந்தச் சம்பவம் நடந்தது. ஓட்டுநரைத் தவிர, மற்றொரு நபரும் காரில் இருந்தாா். பாதிக்கப்பட்டவா் ஒரு பள்ளிக்கு அருகே இறங்கியபோது, இருவரும் அவரைத் தடுத்து, தாக்கி, ரூ20,000 முதல் ரூ.25,000 வரையிலான அவரது பணப் பையையும், அவரது ஆதாா் அட்டையின் நகலையும் கொள்ளையடித்து தப்பிச் சென்ாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
இது தொடா்பாக கமலா மாா்க்கெட் காவல் நிலையத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு, சிறப்பு விசாரணைக் குழு அமைக்கப்பட்டது. சிசிடிவி காட்சிகள் குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை வீரேஷ் (எ) வீரு என்று அடையாளம் காண உதவியது. பின்னா், அவா் கைது செய்யப்பட்டாா்.
ரூ.1, 200 மதிப்புள்ள பணம், புகாா்தாரரின் ஆவணம் மற்றும் குற்றத்தில் பயன்படுத்தப்பட்ட மின்-ரிக்ஷா ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன என்று போலீஸாா் தெரிவித்தனா். குற்றம் சாட்டப்பட்ட இ - ரிக்ஷா ஓட்டுநரைப் பிடிக்க முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன. அவா் இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளாா் என போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.