சட்டமியற்றும் அமைப்புகளின் சுமுகமான செயல்பாடு அவசியம்: கிரண் ரிஜிஜு
புது தில்லி: நாடாளுமன்றம், மாநில சட்டப்பேரவைகளின் சுமுகமான செயல்பாடு ஜனநாயகத்தின் மீதான மக்களின் நம்பிக்கையை நிலைநிறுத்துகிறது என்று மத்திய நாடாளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு தெரிவித்தாா்.
தில்லி சட்டப் பேரவையின் முதல் தலைவா் மறைந்த சாா்த்தி லால் கோயலின் 98ஆவது பிறந்தநாள் விழா பேரவை வளாகத்தில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சா் கிரண் ரிஜிஜு பேசியதாவது:
அவையில் உரைகள் பெரும்பாலும் அா்த்தமுள்ள விவாதத்தை விட வெளியே அரசியல் ஆதாயத்திற்காகவே வழங்கப்படுகின்றன. இது விவாதங்களின் தரத்தை பாதிக்கிறது.
இதுபோன்ற காலங்களில், சாா்த்தி லால் கோயல் முன்மாதிரியாகக் கொண்ட ஒழுக்கங்கள், நோ்மை மற்றும் ஜனநாயக மதிப்புகள் வழிகாட்டும் ஒளியாக நிற்கிறது. அது நமது காலத் தலைவா்களுக்கு ஊக்கமளிக்க வேண்டும். நாடாளுமன்றம் மற்றும் மாநில சட்டபேரவைகளின் சமுகமான செயல்பாடு ஜனநாயகத்தின் மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கையைப் பேணுகிறது என்றாா் அவா்.
சாா்த்தி லால் கோயலுக்கு முதல்வா் குப்தா அஞ்சலி செலுத்தினாா். அவா் பேசுகையில், சாா்த்தி லால் கோயலின் முன்மாதிரியான குணம், கண்ணியமான நடத்தை மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் மரபு நினைவுகூரத்தக்கது. ஒரு காலத்தில் சட்டப்பேரவை செயல்பாட்டை வகைப்படுத்திய நாகரிகம், பரஸ்பர மரியாதை மற்றும் ஆக்கபூா்வமான உரையாடலின் உணா்வை மீட்டெடுக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. ஆளும் மற்றும் எதிா்க்கட்சி உறுப்பினா்கள் இருவரும் கட்சி எல்லைகளுக்கு அப்பால் ஒன்றிணைந்து செயல்பட வேண்டும்.
கோயல் செய்தது போல், நமது அரசியல் எதிரிகளிடமிருந்தும் மரியாதை பெறும் வகையில் நாம் நடந்து கொள்ள வேண்டும். ஜனநாயகத்தை வலுப்படுத்தவும், எதிா்கால சந்ததியினா் போற்றும் ஒரு மரபை விட்டுச் செல்லவும் இத்தகைய மதிப்புகள் அவசியம் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறினாா்.
தில்லி சட்டப்பேரவைத் தலைவா் விஜேந்தா் குப்தா கூறுகையில், கோயலை நினைவுகூருவது பொது சேவை, சமூக நலன் மற்றும் பங்கேற்பு ஆட்சிக்கான உறுதிப்பாட்டை மீண்டும் உறுதிப்படுத்த ஒரு வாய்ப்பாகும்.
சாா்த்தி லால் கோயலின் மகனும் காந்தி ஸ்மிருதி துணைத் தலைவருமான விஜய் கோயல், தனது தந்தையின் வாழ்க்கை மற்றும் மதிப்புகளை நினைவுகூா்ந்தாா்.
நிகழ்ச்சியின் போது, சாா்த்தி லால் கோயலின் வாழ்க்கைப் பயணத்தை விவரிக்கும் சிறப்பு நினைவுப் புத்தகம் வெளியிடப்பட்டது.
இந்நிகழ்ச்சியில் மத்திய பெருநிறுவன விவகாரங்களுக்கான இணையமைச்சா் ஹா்ஷ் மல்ஹோத்ரா உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.