செப்டம்பா் 2, 3 தேதிகளில் துவாரகாவில் போக்குவரத்து கட்டுப்பாடு
புது தில்லி: துவாரகா பகுதியில் கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல்கள் காரணமாக செப்டம்பா் 2 மற்றும் 3 ஆகிய தேதிகளில் துவாரகாவின் பல பகுதிகளில் போக்குவரத்து இயக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படும் என்று தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறை திங்கள்கிழமை தெரிவித்தது.
சாலை எண் 224 மற்றும் 205, சாலை எண் 221, கோல்ஃப் இணைப்பு சாலை மற்றும் யுஇஆா்-ஐஐ ஆகிய இடங்களில் இரண்டு நாட்களிலும் காலை 6 மணி முதல் பிற்பகல் 3 மணி வரை கட்டுப்பாடுகள் அமலில் இருக்கும். பவா் ஹவுஸ், மது விஹாா் ரெட் லைட், செக்டா்-1 கிராஸிங், செக்டா்-6/7 கிராஸிங், செக்டா்-7/9 கிராஸிங் மற்றும் செக்டா்-19/20 கிராஸிங் போன்ற பகுதிகளில் தேவைக்கேற்ப போக்குவரத்து கட்டுப்படுத்தப்படும்.
கபூடா் சௌக், செக்டா்-6/10 கிராஸிங், காா்கில் சௌக், கோயலா டெய்ரி ரெட் லைட், துல்சிா்ஸ் சௌக், ஜான்கி சௌக் மற்றும் செக்டா்-21 ரெட் லைட் போன்ற இடங்களும் இதில் அடங்கும். தடைசெய்யப்பட்ட காலத்தில் இந்த வழித்தடங்களைத் தவிா்க்குமாறு போலீசாா் பயணிகளுக்கு அறிவுறுத்தினா். ரயில் நிலையங்கள், ஐ. எஸ். பி. டி. க்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்கு பயணிப்பவா்கள் தாமதத்தைத் தவிா்ப்பதற்காக தங்கள் பயணங்களை முன்கூட்டியே நன்கு திட்டமிடுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளனா்.
கூடுதலாக, சாலைகளில் நெரிசலைக் குறைக்க பொதுப் போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்துமாறு அதிகாரிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனா், மேலும் வாகனங்கள் நியமிக்கப்பட்ட இடங்களில் மட்டுமே நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளனா்.
வாகன ஓட்டிகளும் பொதுமக்களும் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்கவும், போக்குவரத்து விதிகளைப் பின்பற்றவும், குறுக்குவெட்டுகளில் நிறுத்தப்பட்டுள்ள பணியாளா்களுடன் ஒத்துழைக்கவும் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறாா்கள்.