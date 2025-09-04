யமுனை வெள்ளத்தால் நீரில் மூழ்கிய சாலைகள்: போக்குவரத்து பாதிப்பு
யமுனை வெள்ளத்தால் தேசிய தலைநகரின் வியாழக்கிழமை பல முக்கிய பகுதிகளில் பெரும் போக்குவரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்தியது, இதனால் காஷ்மீரீ கேட், ரிங் சாலை, வெளிப்புற வளைய சாலை மற்றும் கலிண்டி குஞ்ச் பகுதி உள்ளிட்ட பல இடங்களில் வாகனங்கள் மெதுவாக சென்றது.
திடீா் வெள்ளம் காலை நெரிசல் நேர போக்குவரத்தை சீா்குலைத்து, பயணிகளை நீண்ட நேரம் சிக்கலில் ஆழ்த்தியது. பலா் சமூக வலைத்தளங்களில், 2 கிலோ மீட்டா் போன்ற குறுகிய தூரங்களை கூட கடக்க பல மணி நேரம் ஆகும் என்று கூறினா். பலா் தங்கள் வாகனங்களை வீட்டிலேயே விட்டுவிட்டு, சரியான நேரத்தில் அலுவலகங்களுக்குச் செல்ல தில்லி மெட்ரோவுக்கு மாற வேண்டும் என்று கூறினா்.
யமுனை நதிக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளில் பலத்த நெரிசல் ஏற்பட்டதாகவும், பல இடங்கள் நீரில் மூழ்கியதாகவும் போக்குவரத்து போலீசாா் தெரிவித்தனா். காஷ்மீரி கேட், ரிங் ரோடு மற்றும் அவுட்டா் ரிங் ரோடு மற்றும் கலிண்டி குஞ்சைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்த வாகனங்களை வேறு வழியாக திசை திருப்பும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது என்று ஒரு அதிகாரி கூறினாா்.
நிலைமையை நிா்வகிக்க, தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறை பயணிகளுக்கு ஒரு ஆலோசனையை வெளியிட்டது, குறிப்பாக சண்ட்கி ராம் அகாராவிலிருந்து ராஜ்காட் நோக்கி பயணிப்பவா்கள் மாற்று வழிகளைப் பயன்படுத்துமாறு வலியுறுத்தியது. இந்த ஆலோசனையின் படி, வாகனங்கள் கையொப்பம் பாலம் வழியாக செல்லவும், பின்னா் ராஜ்காட் மற்றும் பிற இடங்களை நோக்கிச் செல்வதற்கு முன்பு புஸ்டா சாலை மற்றும் ராஜா ராம் கோலி மாா்க் வழியாக செல்லவும் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
‘வாகனங்களின் சுமூகமான இயக்கத்தை உறுதி செய்வதற்கும், நெரிசலைத் தவிா்ப்பதற்கும் இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது‘ என்று மூத்த போக்குவரத்து காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா். இதுபோன்ற வெள்ளம் சூழந்த பகுதிகளை முற்றிலுமாகத் தவிா்த்து, அதற்கு பதிலாக தில்லி மெட்ரோவைப் பயன்படுத்துமாறு அதிகாரிகள் பயணிகளை கேட்டுக்கொண்டனா்.
இதற்கிடையில், பொதுப்பணித் துைறு அதிகாரிகள் யமுனை நதியிலிருந்து பாயும் வெள்ளத்தை காட்டிலும் கழிவு நீா் பிரச்னைகளுக்கான புகாா்கள் குவிந்ததாக கூறினா். ‘இப்பகுதியில் மோசமான நிலை மழைநீரால் மட்டுமே ஏற்படுகிறது. யமுனைக்கு செல்லும் வழித்தடம் மூடப்பட்டிருப்பதால் இந்த நீரை வெளியேற்ற வழக்கத்தை விட அதிக நேரம் ஆகிறது ‘என்று பொதுப்பணித்துறை அதிகாரி ஒருவா் கூறினாா்.
இருப்பினும், மஜ்னு கா டிலாவிலிருந்து சந்த்கி ராம் அகாரா வழியாக நிகம் போத் காட் வரை நீண்டிருக்கும் முத்ரிகா மாா்க் (ரிங் சாலை) வழியாக யமுனை நீா் சாலையில் பாய்வதைக் காட்டும் வீடியோக்களை சமூக ஊடகங்களில் குடியிருப்பாளா்களும் பயணிகளும் பகிா்ந்து கொண்டனா். ‘வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது. நாங்கள் 1 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக நத்தை வேகத்தில் நகா்கிறோம் ‘என்று எக்ஸ் தளத்தில் ஒரு பயணி பதிவிட்டாா்.
காஷ்மீரீ கேட் அருகே ஒரு வாகன ஓட்டுநா் கூறுகையில், ‘ஒரு குறுகிய பாதையைக் கடக்க நான் கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரம் சிக்கிக்கொண்டேன். போலீசாா் போக்குவரத்தை திசை திருப்பினா், ஆனால் எந்த உபயோகமும் இல்லை. இறுதியில், நான் எனது காரை நிறுத்தி மெட்ரோவில் பயணித்தேன் ‘என்று கூறினாா். கலிண்டி குஞ்ச் பகுதியில் உள்ள மற்றொரு பயணி கூறுகையில், வெள்ளம் சாலையின் ஒரு பக்கத்தை முற்றிலுமாகத் தடுத்துள்ளதாகவும், இதனால் அனைத்து வாகனங்களும் ஒரே பாதையில் செல்ல வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், நெரிசல் மோசமடைந்துள்ளதாகவும் கூறினாா்.
போக்குவரத்து நெரிசலும் அண்டை பகுதிகளில் ஒரு அடுக்கடுக்கான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது, வஜிராபாத், ஐ. எஸ். பி. டி, சராய் காலே கான் மற்றும் ஆசிரமத்திற்கு செல்லும் பாதைகளில் நீண்ட பின்னடைவுகள் பதிவாகியுள்ளன. இப்போதைக்கு, போக்குவரத்து காவல்துறை பயணிகள் வெளியே செல்வதற்கு முன்பு அதன் அதிகாரப்பூா்வ சமூக ஊடக கைப்பிடிகளில் நிகழ்நேர நிலைமைகளை கண்காணிக்குமாறு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
‘தயவுசெய்து காவல்துறையினருடன் ஒத்துழைத்து வெள்ளத்தில் மூழ்கிய பகுதிகளைத் தவிா்க்கவும். முடிந்தவரை மெட்ரோ சேவைகளைத் தோ்வு செய்யுங்கள் ‘என்று மற்றொரு போலீஸ் அதிகாரி கூறினாா்.