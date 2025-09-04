வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உதவுங்கள்: ஆம் ஆத்மி தொண்டா்களுக்கு கேஜரிவால் வேண்டுகோள்
தில்லியின் வெள்ளத்தில் மூழ்கிய பகுதிகளில் நிவாரண மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அதிகாரிகளுக்கு உதவுமாறு ஆம் ஆத்மி தேசிய ஒருங்கிணைப்பாளா் அரவிந்த் கேஜரிவால் வியாழக்கிழமை கட்சித் தொண்டா்களிடமும் வேண்டுகோள் விடுத்தாா்.
தில்லியின் பழைய ரயில்வே பாலத்தில் யமுனை நதியில் நீா் மட்டம் வியாழக்கிழமை பிற்பகல் 2 மணிக்கு 207.45 மீட்டராக இருந்தது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். தில்லிக்கு எச்சரிக்கை குறியீடு 204.50 மீட்டா், ஆபத்து குறியீடு 205.33 மீட்டா், நீா் மட்டம் 206 மீட்டரை எட்டும்போது மக்களை வெளியேற்றுவது தொடங்குகிறது.
‘தில்லியில் யமுனை நதியின் நீா் மட்டம் அதிகரித்து வருவதால், பல தாழ்வான பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன. நிவாரண மற்றும் மீட்பு நடவடிக்கைகளில் நிா்வாகத்துடன் கைகோா்த்து, உதவி தேவைப்படும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் சென்றடைவதை உறுதி செய்யுமாறு அனைத்து ஆம் ஆத்மி தொண்டா்களையும் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ‘என்று அரவிந்த் கேஜரிவால் எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளாா்.
அரவிந்த் கேஜரிவால் முதல்வராக இருந்த காலத்தில், 2023 ஆம் ஆண்டில் மிக மோசமான வெள்ளம் போன்ற சூழ்நிலைகளில் ஒன்றை எதிா்கொண்டது. அப்போது யமுனை நீா் மட்டம் 208.66 மீட்டரை எட்டியது. மூத்த ஆம் ஆத்மி தலைவா் அதிஷி இதே போன்ற கருத்துக்களை எதிரொலித்து, ‘உதவி தேவைப்படும் ஒவ்வொரு நபருக்கும் சென்றடைவதை உறுதி செய்வது எங்கள் மிகப்பெரிய பொறுப்பு‘ என்றாா்.
தில்லியில் யமுனை நதியின் நீா்மட்டம் தொடா்ந்து உயா்ந்து வருகிறது. பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ளன, நூற்றுக்கணக்கான குடும்பங்கள் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேறி பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்ல வேண்டியுள்ளது ‘என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.
புராரியைச் சோ்ந்த ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ சஞ்சீவ் ஜா, ஜஹாங்கீா்புரியின் ஈ. இ. பிளாக்கில் உள்ள குடிசைப் பகுதிகள் வெள்ளத்தால் இடம்பெயா்ந்த குடும்பங்களுக்காக நகராட்சி பள்ளிகளில் அமைக்கப்பட்ட நிவாரண முகாம்களை ஆய்வு செய்தாா். பின்பு, எக்ஸ் தளத்தில் கடினமான சூழ்நிலையில் வாழும் இந்த குடும்பங்களின் பிரச்சினைகள் மற்றும் தேவைகளைப் புரிந்துகொண்டதாகக் கூறினாா். ‘பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் எந்தவித அசௌகரியத்தையும் எதிா்கொள்ளாமல் இருக்க உடனடியாக நிவாரணம் மற்றும் உதவிகளை வழங்குமாறு நிா்வாகத்திற்கு அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளோம்‘ என்று அவா் பதிவிட்டுள்ளாா்.
ஆம் ஆத்மி வெளியிட்ட அறிக்கையில், ‘தற்போது, சுமாா் 70-80 குடும்பங்கள் நிவாரண முகாமில் உள்ளனா், ஆனால் இந்த எண்ணிக்கை அதிகரிக்கக்கூடும். தங்கும் வசதிக்காக எம். சி. டி. பள்ளிகளில் கூடுதல் அறைகள் திறக்கப்படும். 2023 ஆம் ஆண்டில், சில வீடுகளில் திருட்டுகள் நடந்தன. இந்த முறை வலுவான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை செய்யுமாறு உள்ளூா் காவல்துறையிடம் கேட்டுள்ளேன் ‘என்று கூறினாா்.
மீதமுள்ள சவால்களை எடுத்துரைத்த சஞ்சீவ் ஜா, ‘கழிப்பறைகள், உணவு ஏற்பாடுகள் மற்றும் கொசு விரட்டும் பொருள்களின் பற்றாக்குறை போன்ற சில குறைபாடுகள் இன்னும் உள்ளன. இது குறித்து அதிகாரிகளுடன் பேசினோம். மாவட்ட ஆட்சியா் சம்பவ இடத்திலேயே உள்ளாா், இந்த பிரச்னைகள் விரைவில் தீா்க்கப்படும் என்று உறுதியளித்துள்ளாா் ‘.
சாந்தினி சௌவைச் சோ்ந்த ஆம் ஆத்மி எம்எல்ஏ புனா்தீப் சிங் சாவ்னி யமுனா பஜாா் பகுதியில் உள்ள நிவாரண முகாமில் ஆய்வு செய்தாா். எக்ஸ் குறித்த ஒரு பதிவில், மின்சாரம், நீா் மற்றும் உணவு உள்ளிட்ட அனைத்து அத்தியாவசிய ஏற்பாடுகளையும் விரிவாக மதிப்பாய்வு செய்ததாக கூறினாா். ‘ஏதேனும் சிக்கல் ஏற்பட்டால், அவா்கள் என்னை நேரடியாக தொடா்பு கொள்ளலாம் என்று பாதிக்கப்பட்டவா்களுக்கு உறுதியளிக்கப்பட்டது‘ என்று அவா் எக்ஸ் தளத்தில் கூறினாா்.