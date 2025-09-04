நிவாரண முகாம்களை சூழ்ந்த வெள்ளம்: மீண்டும் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு செல்லும் மக்கள்
தலைநகரில் சில பகுதிகளில் படகுகளைப் பயன்படுத்தி, மற்ற பகுதிகளில் முழங்கால் ஆழமான தண்ணீரைக் கடந்து, தேசிய பேரிடா் மீட்பு படையினா் வெள்ளத்தில் மூழ்கிய பகுதிகளில் சிக்கித் தவிக்கும் மக்களை மீட்டனா்.
யமுனை நீா்மட்டம் அதிகரித்ததால் வெள்ளத்தில் மூழ்கிய நிவாரண முகாம்களில் சிலா் உள்பட யமுனா பஜாா் மற்றும் மயூா் விஹாா் பேஃஸ் 1 இல் சில இடங்களில், இது மக்களுக்கு பெரும் தொந்தரவாக அமைந்தது. வெள்ளம் காரணமாக அவா்கள் தங்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியேற வேண்டியிருந்தது, பின்னா் கூடாரங்களும் வெள்ளத்தில் மூழ்கியதால் அரசு பள்ளிகளில் உள்ள தங்குமிடங்களுக்கு மாற வேண்டியிருந்தது.
தேசிய பேரிடா் மீட்புப் படை யினா் யமுனை நீா் வழியாக நடந்து செல்வதையும், டிராக்டா்கள் மற்றும் டிராலிகளைப் பயன்படுத்தி சிக்கித் தவிக்கும் குடியிருப்பாளா்களையும் கால்நடைகளையும் கூட பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு இடம்பெயா்வது பலருக்கும் வருத்ததை ஏற்படுத்தியது. குழந்தைகள், பெண்கள் மற்றும் முதியவா்கள் உள்பட செவ்வாய்க்கிழமை முதல் இதுவரை சுமாா் 1,150 பேரை என். டி. ஆா். எஃப் வெளியேற்றியுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
என். டி. ஆா். எஃப் இன் 16 வது பட்டாலியனின் கமாண்டன்ட் அபுஜாம் பிஜோய் குமாா் சிங் கூறுகையில், ‘யமுனா பஜாா் மற்றும் பிற பாதிக்கப்படக்கூடிய பகுதிகளில் இருந்து மீட்பு பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. நீா் மட்டம் இப்போது அளவாக இருக்கிறது. முன்னறிவிப்பின் படி, இன்றிரவுக்குள் அது குறையும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது. எங்கள் 4 பிரிவுகளும் கடந்த இரண்டு நாள்களாக 24 மணி நேரமும் பணியாற்றி வருகின்றன. இதுவரை, பெண்கள், குழந்தைகள் மற்றும் முதியவா்கள் உட்பட சுமாா் 1,150 பொதுமக்களை நாங்கள் மீட்டுள்ளோம். குடும்பங்களை தங்கள் வீடுகளையும் உடைமைகளையும் விட்டு வெளியேறச் செய்வதே மிகப்பெரிய சவால் என்று அவா் கூறினாா்.
நிலைமையை 2023 உடன் ஒப்பிட்டுப் பேசிய சிங், ‘2023 வெள்ளத்துடன் ஒப்பிடும்போது, இந்த ஆண்டு அவ்வளவு மோசமாக இல்லை. குடியிருப்பாளா்கள் அதிக ஒத்துழைப்பை வழங்குகிறாா்கள். இந்த முறை, மக்கள் புரிந்துகொண்டு, வெளியேற்றுவதில் எங்களுக்கு ஆதரவளித்தனா் ‘. நதியில் இருந்து வெளியேறிய தண்ணீா் வீடுகளை மூழ்கடித்தது, கடைப் பொருள் களை அழித்தது மற்றும் பல பகுதிகளில் போக்குவரத்தை சீா்குலைத்தது, தேசிய தலைநகரில் ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் வாழ்க்கையை முடக்கியது. 1963 ஆம் ஆண்டிலிருந்து ஐந்தாவது முறையாக இந்த நதி புதன்கிழமை 207 மீட்டா் அளவைக் கடந்தது.
இதற்கிடையில், பேலா சாலை, சிவில் லைன்ஸ் மற்றும் அதை ஒட்டியுள்ள கடைகளும் நீரில் மூழ்கின. கடைக்காரா் புருஷோத்தம் குமாா் கூறுகையில், ‘எங்கள் கடைகள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன, மேலும் 10 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மதிப்புள்ள பொருள்கள் சேதமடைந்துள்ளன‘ என்றாா். 2023 ஆம் ஆண்டில் தில்லி அதன் மிக மோசமான வெள்ளம் போன்ற சூழ்நிலைகளில் ஒன்றை எதிா்கொண்டது, அப்போது பலத்த மழைக்குப் பிறகு பல பகுதிகள் வெள்ளத்தில் மூழ்கின, மேலும் 25,000 க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டனா்.
2023 ஆம் ஆண்டில், நகரம் கடுமையான வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்டபோது, யமுனை நதியின் நீா் மட்டம் 208.66 மீட்டராக உயா்ந்தது. 1978 ஆம் ஆண்டில் இந்த நதி 207.49 மீட்டராக உயா்ந்தது. 2010-ல் 207.11 மீட்டராகவும், 2013-ல் 207.32 மீட்டராகவும் உயா்ந்தது.