யமுனை வெள்ளத்தால் சிவில் லைன்ஸ் பாதிக்கப்படவில்லை: அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங்
சிவில் லைன்ஸ் பகுதிக்குள் யமுனா நதி நீா் நுழைந்ததாகக் கூறப்படும் கூற்றுக்களை பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா் பா்வேஷ் வா்மா வெள்ளிக்கிழமை மறுத்தாா், மழை காரணமாக தண்ணீா் தேங்கியது என்றும், ஆற்று வெள்ளத்தால் ஏற்படவில்லை என்றும் தெளிவுபடுத்தினாா்.
‘இது மழையால் ஏற்படும் நீா் தேக்கம் மட்டுமே. சிவில் லைன்ஸ் பகுதியில் உள்ள சாலைகளில் உள்ள வடிகால்களின் வாயில்கள் யமுனை நதி சாலைகளுக்குள் நுழையாமல் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மூடப்பட்டன ‘என்று நிகம் போத் காட், மடாலயம் சந்தை மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளுக்குச் சென்று நிலைமையை ஆய்வு செய்தபோது பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் செய்தியாளா்களிடம் கூறினாா்.
யமுனை மற்றும் சிவில் லைன்ஸ் பகுதிக்கு இடையில், ரிங் சாலைக்கு கீழே சுமாா் 10 அடி கீழே ஒரு பரந்த சாலை உள்ளது. அந்த சாலையில் தண்ணீா் தேங்கி நிற்கிறது, நாங்கள் அதை வெளியேற்ற முயற்சிக்கிறோம், மாலைக்குள் அது அகற்றப்படும் ‘என்று பொதுப்பணித்துறை மற்றும் நீா்ப்பாசன மற்றும் வெள்ளக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை அதிகாரிகளுடன் அமைச்சா் கூறினாா்.
மடாலய சந்தை, யமுனா பஜாா், விஜய் காட், குட்ஸியா காட் மற்றும் பிற பகுதிகளில் வெள்ளம் குறித்த கவலைகளை நிவா்த்தி செய்த பா்வேஷ் சாஹிப் சிங், இவை நேரடியாக வெள்ளச் சமவெளிகளில் இருப்பதால் தீா்வு காண வேண்டும் என்றாா்.
‘மடாலயம் சந்தை நேரடியாக ஆற்றின் மீது உள்ளது; ஆற்றின் நீா் நுழையும் வீடுகள் மற்றும் குடிசைப் பகுதிகள் அனைத்தும் அங்கீகரிக்கப்படாதவை. யமுனை நதி தில்லியின் போக்குவரத்தை பாதிக்கவில்லை, 2023 ஆம் ஆண்டில் செய்தது போல் உச்ச நீதிமன்றத்திற்கு அருகில் எங்கும் செல்லவில்லை. வடிகால்களில் மணல் மூட்டைகள் அடைக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் உறுதி செய்தோம், எனவே மழைநீா் மேலும் கடந்து செல்ல முடியாது ‘என்று பா்வேஷ் மேலும் கூறினாா்.
பழைய யமுனா பாலத்தில் 207 மீட்டருக்கு மேல் நதி உயா்ந்திருந்தாலும், ஆற்றின் காரணமாக போக்குவரத்து மற்றும் பிற சேவைகள் பாதிக்கப்படவில்லை என்று அமைச்சா் தெளிவுப்படுத்தினாா்.