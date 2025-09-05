ஆபாச வீடியோவை காட்டி பெண்ணை மிரட்டி வந்த இளைஞா் கைது
நொய்டாவில் 22 வயதான டெலிவரி ஊழியா் கைது செய்யப்பட்டுள்ளாா், ஒரு பெண்ணை தனது குழந்தையின் கழுத்தில் கத்தியால் பிடித்து, அவளைப் பற்றிய மோசமான வீடியோக்களை உருவாக்கி, அவற்றை சமூக ஊடகங்களில் பரப்பியதாக போலீசாா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
குலிஸ்தன்பூா் கிராமத்தைச் சோ்ந்த கௌரவ் என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவா், அந்தப் பெண்ணின் வீட்டிற்கு பால் மற்றும் மளிகைப் பொருட்களை வழங்குவாா்.
காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, ஒரு நாள் அந்தப் பெண்ணின் குழந்தைகள் தூங்கிக் கொண்டிருந்தபோது அவா் வலுக்கட்டாயமாக வீட்டிற்குள் நுழைந்தாா், அவரது மகனின் கழுத்தில் ஒரு கத்தியை வைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது, மேலும் அவா் தனது செல்போனில் இந்த சம்பவத்தை படம்பிடித்தபோது அவளை ஆடைகளை அவிழ்க்க கட்டாயப்படுத்தினாா்.
செப்டம்பா் 2 ஆம் தேதி சூரஜ்பூா் காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப். ஐ. ஆரில், கௌரவ் தன்னை பிளாக்மெயில் செய்ய வீடியோக்களை மீண்டும் மீண்டும் பயன்படுத்தியதாகவும், தனது மகளை கடத்திச் செல்வதாக அச்சுறுத்தியதாகவும், பதிவுகளை அகமதாபாத்தில் பணிபுரியும் தனது கணவருடன் பகிா்ந்து கொள்வதாகவும் புகாா் அளித்தவா் குற்றம் சாட்டினாா்.
அவா் இறுதியில் கிளிப்களை தனது கணவருடன் பகிா்ந்து அவற்றை வைரலாக ஆக்கியதாக அவா் குற்றம் சாட்டினாா். கவுரவ் புதன்கிழமை சூரஜ்பூா் பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டாா், அவரிடமிருந்து செல்போன் மீட்கப்பட்டதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
அவா் மீது பாரதிய நியாயா சன்ஹிதா (பி. என். எஸ்) பிரிவு 351 (கிரிமினல் மிரட்டல்) மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப (ஐ. டி) சட்டத்தின் பிரிவு 67 இன் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.