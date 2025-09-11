பனாரஸ் இந்து பல்கலை., பாரதி நினைவு சொற்பொழிவு
பாரதியாா் நினைவு நாளையொட்டி பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தில் பாரதி இருக்கை நினைவுச் சொற்பொழிவு நடைபெற்றது.
பாரதியாரின் 104-ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளை முன்னிட்டு வியாழக்கிழமை பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தின் இந்திய மொழிகள் துறையில் அமைக்கப்பட்டுள்ள பாரதி இருக்கையின் சாா்பில் நினைவுச் சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. இதில் சிறப்பு உரையாளராக புதுவைப் பல்கலைக்கழகத்தின் சுப்பிரமணிய பாரதியாா் தமிழியல் புலத்தில் அமைந்துள்ள பாரதி இருக்கை பேராசிரியா் பா. ரவிக்குமாா் பங்கேற்று, பாரதியின் கல்விக் கொள்கையும் பெண் முன்னேற்றமும் என்ற தலைப்பில்
உரையாற்றினாா்.
அவரது உரையில் தொடக்கநிலை கல்வி தாய்மொழியில் வழங்கப்பட வேண்டும். கல்வி நிறுவனங்கள் மாணவா்களிடமிருந்து கட்டணம் வசூலிக்கக் கூடாது. அறிவியல் ஆய்வகங்களுக்கு அரசு பெரும் நிதியை ஒதுக்க வேண்டும். சத்துணவுத் திட்டம், விளையாட்டு, சுற்றுலா போன்றவற்றைப் பாடத் திட்டத்தில் சோ்த்தல் ஆகியவற்றின்
முக்கியத்துவத்தை பாரதியாா் முன்வைத்ததை எடுத்துரைத்தாா்.
பெண் முன்னேற்றத்தையும், குடும்பச் சொத்தில் அவா்களுக்கான உரிமைகளையும் வலியுறுத்திய பாரதியாரின் கருத்துகளையும் அவா் விளக்கினாா். அதில் குழந்தைத் திருமணத்தைக் கண்டனம் செய்தது, பெண்களின் விருப்பமில்லா கட்டாயத் திருமணத்திற்கு எதிா்ப்பு, விவாகரத்து உரிமை, சொத்துரிமை, பெண்களுக்கு மேற்படிப்பு வரை கல்வி வழங்கப்படுதல், அரசியலிலும் அரசிலும் பெண்களுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்படுதல் ஆகியவை அடங்கும்.
இந்நிகழ்வில் பாரதியாரின் பேத்தியும் இசைப் பேராசிரியருமான முனைவா் ஜெயந்தி முரளி
பாரதியாரின் சில பாடல்களைப் பாடி அனைவரையும் கவா்ந்தாா்.
முன்னதாக, பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகத்தின் இந்திய மொழிகள் துறை பேராசிரியா்களும், ஆய்வாளா்களும்
இணைந்து காசியில் அனுமன் படித்துறையில் அமைந்துள்ள பாரதியின் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். காசியில் பாரதியாா் வசித்த வீட்டில் தமிழக அரசால் உருவாக்கப்பட்ட பாரதியாா் நினைவகத்திலும் அவருக்கு அஞ்சலி செலுத்தப்பட்டது.
இந்த நிகழ்வில் இந்திய மொழிகள் துறைத் தலைவா் பேராசிரியா் திவாகா் பிரதான், வரலாற்றுத் துறை பேராசிரியா் கங்காதரன், தமிழ்ப் பிரிவு உதவிப் பேராசியா் த. ஜெகதீசன், புதுவைப் பல்கலைக்கழகத் தமிழ்ப் பேராசிரியா் பா. ரவிக்குமாா், காசியில் வசிக்கும் பாரதியாரின் உறவினா்கள் மற்றும் காசி தமிழ்ச் சங்க நிா்வாகிகள்
உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.