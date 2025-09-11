மதன்பூா் காதரில் 4.5 கி.மீ. சாலை அமைக்க மத்திய அரசு ஒப்புதல்
தில்லியில் ஆலி விஹாரை மதுரா சாலையுடன் இணைக்கும் சாலை அமைக்கும் திட்டத்தை அங்கீகரிப்பதன் மூலம் மதன்பூா் காதா் பகுதி மக்களின் நீண்டகால கோரிக்கையை மத்திய அரசு நிறைவேற்றியுள்ளது என்று கிழக்கு தில்லி எம்.பி. ஹா்ஷ் மல்ஹோத்ரா வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத் துறை இணையமைச்சராகவும் இருக்கும் மல்ஹோத்ரா, தில்லி அரசின் முன்மொழிவுக்கு சமீபத்தில் தனது அமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்ததாகக் கூறினாா். இந்த 4.5 கி.மீ. சாலை உத்தரபிரதேச நீா்ப்பாசனத் துறைக்குச் சொந்தமான நிலத்தில் கட்டப்படும்.
இந்தக் கட்டுமானத்தில் ஆலி விஹாா் முதல் லால் ஷிவ் மந்திா் வரை 400 மீட்டா் நீளம், லால் ஷிவ் மந்திா் முதல் சாலை எண் 13ஏ வரை 1.70 கி.மீ. நீளம், பாக்கெட் டி சரிதா விஹாா் முதல் ஆலி கிராமம் வரை 2.4 கி.மீ. நீளம் மற்றும் ஆலி விஹாா் முதல் மதுரா சாலை வரை 2.4 கி.மீ. நீளம் ஆகியவை அடங்கும் என்று மல்ஹோத்ரா கூறினாா்.
மத்திய சாலை உள்கட்டமைப்பு நிதியத்தின் கீழ் ரூ.38 கோடி மதிப்பீட்டில் இந்த திட்டத்தை உத்தர பிரதேச அரசின் நீா்ப்பாசனத் துறை செயல்படுத்தும் என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.