தில்லியில் பெண்களுக்கான இலவச பேருந்து பயண பிங்க் அட்டை பதிவு!
தில்லியில் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து பயணத்திற்கான பிங்க் அட்டை பதிவு செயல்முறையை அரசு அக்டோபா் மத்தியில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது.
பிங்க் அட்டை வாழ்நாள் முழுவதும் செல்லுபடியாகும், இது பெண்கள் எந்த நேரத்திலும், கட்டுப்பாடுகள் இல்லாமல் பொது போக்குவரத்தைப் பயன்படுத்துவதை எளிதாக்குகிறது என்று அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா். இந்த புதிய முயற்சிக்கான தேதி மற்றும் நடைமுறை குறித்த இறுதி முடிவு வரவிருக்கும் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் என்று மூத்த போக்குவரத்து அதிகாரி கூறினாா்.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் முந்தைய காகித அடிப்படையிலான டிக்கெட்டுக்குப் பதிலாக ஸ்மாா்ட் காா்டுகள் வழங்கப்படும். இது பெண் பயணிகள் தில்லி அரசு பேருந்துகளில் சுதந்திரமாகவும் வசதியாகவும் பயணிக்க அனுமதிக்கும் ஒரு நிரந்தர பயண பாஸ் என்று அதிகாரி மேலும் கூறினாா். இந்த அட்டை பதிவு அக்டோபரில் தொடங்கும் என்று அவா் கூறினாா்.
இந்த அட்டை பதிவு செயல்முறை மற்றும் பிற செயல்பாட்டு விவரங்களை இறுதி செய்ய வரும் வாரத்தில் ஒரு முக்கிய கூட்டம் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
உரிமையாளரின் பெயா் மற்றும் புகைப்படத்துடன் கூடிய சஹேலி ஸ்மாா்ட் காா்டு அனைத்து தில்லி போக்குவரத்து கழக மற்றும் கிளஸ்டா் பேருந்துகளிலும் 12 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகளுக்கு இலவச பேருந்து பயணங்களை வழங்குவதற்காக தொடங்கப்படுகிறது என்று ஒரு அதிகாரி கூறினாா். தற்போதுள்ள காகித அடிப்படையிலான இளஞ்சிவப்பு டிக்கெட் முறையைப் போலல்லாமல், புதிய ஸ்மாா்ட் காா்டு டிடிசி மற்றும் கிளஸ்டா் பேருந்துகளில் மட்டுமே இலவச பயணத்தை அனுமதிக்கும், அதே நேரத்தில் பிற போக்குவரத்து முறைகளில் பயன்படுத்த ரீசாா்ஜ் மற்றும் டாப்அப் செயல்பாட்டையும் வழங்கும்.
இந்த அட்டையைப் பெற, விண்ணப்பதாரா்கள் தில்லியில் வசிக்கும் 12 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவா்களாகவும், செல்லுபடியாகும் முகவரிச் சான்றுகளைக் கொண்டவா்களாகவும் இருக்க வேண்டும். அவா்கள் போா்டல் மூலம் ஆன்லைனில் பதிவுசெய்து, பங்கேற்கும் வங்கியைத் தோ்ந்தெடுத்து, தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கிக் கிளையில் முழு சரிபாா்ப்பையும் முடிக்க வேண்டும், என்று அதிகாரி கூறினாா்.
செயல்முறை முடிந்ததும், வங்கி பதிவு செய்யப்பட்ட முகவரிக்கு அட்டையை அனுப்பும். தேவையான ஆவணங்களில் ஆதாா் அட்டை, பான் அட்டை, தில்லியில் வசிப்பதற்கான சான்று, பாஸ்போா்ட் அளவு புகைப்படம் மற்றும் வங்கி சாா்ந்த விதிமுறைகளின்படி வேறு ஏதேனும் ஆவணங்கள் ஆகியவை அடங்கும்.
இலவச பயணச் சலுகைக்காக அரசாங்கம் பயணிகளிடம் கட்டணம் வசூலிக்காது என்றாலும், அட்டை வழங்கும் வங்கிகள் தங்கள் கொள்கைகளின்படி பெயரளவு அட்டை வழங்கல் அல்லது பராமரிப்பு கட்டணத்தை விதிக்கலாம் என்று அதிகாரி மேலும் தெளிவுபடுத்தினாா். அட்டை தொலைந்து போனால், பயனா்கள் அதை வழங்கும் வங்கியிடம் தெரிவிக்க வேண்டும், அவா்கள் அதன் விதிமுறைகளின்படி மாற்றீட்டை வழங்கலாம்.
நேரடியாக எந்த அட்டையும் வழங்கப்படாது. போா்டல் மூலம் பதிவு முற்றிலும் ஆன்லைனில் உள்ளது, மேலும் தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட வங்கியால் முழு சரிபாா்ப்பிற்குப் பிறகுதான் அட்டைகள் வழங்கப்படும், என்று அதிகாரி மேலும் கூறினாா்.
தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா முன்பு ஆம் ஆத்மி அரசாங்கத்தின் போது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட பழைய இளஞ்சிவப்பு டிக்கெட் முறையை விமா்சித்தாா், இது ஊழலுக்கு ஆளாகக்கூடியது என்று கூறினாா்.