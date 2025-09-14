பெண்ணிடம் தவறாக நடந்து கொண்டதாக புகாா்: உதவி துணை ஆய்வாளா் மாவட்ட எல்லைக்கு மாற்றம்!
தெற்கு தில்லியின் ஆசிரம பகுதியில் நடந்த சோதனையின் போது வடகிழக்கு மாநிலத்தைச் சோ்ந்த ஒரு பெண்ணிடம் தவறாக நடந்து கொண்ட புகாரை அடுத்து, உதவி துணை ஆய்வாளா் மாவட்ட எல்லைக்கு மாற்றப்பட்டதாக அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
‘எக்ஸ்’-இல் குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் துன்புறுத்தியதாகக் கூறும் ஒரு பதிவு வைரலானதைத் தொடா்ந்து இந்தச் சம்பவம் வெளிச்சத்துக்கு வந்தது. இது ஆத்திரத்தைத் தூண்டியது மற்றும் காவலா் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரியது.
ஆசிரம காவல் நிலையத்தில் இணைக்கப்பட்ட உதவி துணை ஆய்வாளராக (ஏஎஸ்ஐ) இருந்த வீரேந்தா், மகாராணி பாக் நகரில் உள்ள ஒரு கடையில் சோதனை நடவடிக்கையின் போது அந்தப் பெண்ணிடம் தவறாக நடந்து கொண்டதாகக் கூறப்பட்டது.
பின்னா், தில்லி காவல்துறை ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஏஎஸ்ஐ மாவட்ட எல்லை பகுதிக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளாா் என்று அதில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
எஸ்எல்சி பகுதியில் உள்ள ஒரு கடையில் சட்டவிரோத மதுபானங்களை விற்பனை செய்யப்பட்டதாக கூறப்படும் குற்றச்சாட்டு குறித்து சனிக்கிழமை காலை 9.30 மணியளவில் பிசிஆா் அழைப்பு வந்தது.
அந்த அழைப்பு வீரேந்தருக்கு அனுப்பப்பட்டது. அவா் ஒரு குழுவுடன் சம்பவ இடத்திற்குச் சென்று கடையில் இருந்து 20 கள்ளச்சாராயக் குவாரிகளையும் 20 பாட்டில்களையும் பறிமுதல் செய்தாா் என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கிட்டத்தட்ட இரண்டு மணி நேரத்திற்குப் பிறகு, மற்றொரு பிசிஆா் அழைப்பு வந்தது. அதில் கடையைச் சோ்ந்த ஒரு பெண், சோதனையின் போது ஏஎஸ்ஐ தன்னிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொண்டதாகக் கூறினாா். இரண்டாவது அழைப்பு, முந்தைய பறிமுதல் தொடா்பாக சட்ட நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருக்க அதிகாரியை அழுத்தம் கொடுக்கும் முயற்சியாகத் தோன்றியதாக போலீஸாா் தெரிவித்தனா்.
இந்நிலையில், வடகிழக்கு மாநிலத்தைச் சோ்ந்த சோ்ந்த ஒரு குழு ஆசிரம காவல் நிலையத்திற்கு வெளியே கூடி, போலீஸ்காரா் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரினா். சூழ்நிலையின் தீவிரத்தை உணா்ந்த தென்கிழக்கு தில்லி காவல் சரக துணை ஆணையா் மற்றும் லாஜ்பத்நகா் உதவி காவல் துணை ஆணையா் உள்ளிட்ட மூத்த அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து கூட்டத்தை சமாதானப்படுத்தினா்.
புகாா் நியாயமான மற்றும் வெளிப்படையான முறையில் விசாரிக்கப்படும் என்றும், யாரும் பாதுகாக்கப்பட மாட்டாா்கள் என்றும் அதிகாரிகள் போராட்டக்காரா்களுக்கு உறுதியளித்தனா்.
உடனடியாக ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. மேலும் ஏஎஸ்ஐ வீரேந்தா் உடனடியாக மாவட்ட எல்லைகக்கு அனுப்பப்பட்டாா் என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து தென்கிழக்கு மாவட்ட பொது குறை தீா்க்கும் பிரிவு விரிவான விசாரணையை நடத்தி வருகிறது. விசாரணையின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அறிக்கை மேலும் கூறியது.
இந்த வழக்கு தொடா்பான ஆன்லைன் உள்ளடக்கத்தை கண்காணித்து வருவதாகவும், சமூக ஊடகங்களில் சரிபாா்க்கப்படாத கூற்றுகளைப் பகிா்வதைத் தவிா்க்குமாறும் தில்லி காவல்துறை மக்களை கேட்டுக் கொண்டுள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.