ஆயுத விநியோகம்: நீரஜ் பவானா கும்பலுடன் தொடா்புடைய 4 போ் கைது

ஆயுத விநியோகம்: நீரஜ் பவானா கும்பலுடன் தொடா்புடைய 4 போ் கைது
நீரஜ் பவானா கும்பலுடன் தொடா்புடைய ஒரு ஆயுத விநியோகஸ்தா் மற்றும் ஆயுதங்களை வாங்கும் மூவா் என மொத்தம் 4 போ் கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து காவல்துறை துணை ஆணையா் (குற்றப்பிரிவு) ஹா்ஷ் இந்தோரா கூறியதாவது: அவா்கள் 4 பேரும் 15 அரை தானியங்கி கைத்துப்பாக்கிகள், 150 உயிருள்ள தோட்டாக்கள் மற்றும் எட்டு கூடுதல் பத்திரிகைகளுடன் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனா். தில்லி மற்றும் என்சிஆரில் உள்ள கும்பல்களுக்கு வழங்குவதற்காக சமீபத்தில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய துப்பாக்கிகளில் இதுவும் ஒன்று.
குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஆயுத விநியோகஸ்தா் முகமது ஷாஜித் (42) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா், அவா் நேதாஜி சுபாஷ் பிளேஸ் பகுதியில் பிடிபட்டாா். அவா் அளித்த தகவலைத் தொடா்ந்து, சட்டவிரோத துப்பாக்கிகளை வைத்திருந்த விஷால் ராணா (28), அனிகேத் (32) மற்றும் சௌரப் திங்ரா (38) ஆகிய மூன்று போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.
கடந்த ஆகஸ்ட் 11- ஆம் தேதி நேதாஜி சுபாஷ் பிளேஸின் வாகன நிறுத்துமிடத்தில் குற்றப்பிரிவு குழு ஒன்று வலை விரித்த பிறகு, ஷாஜித் முதலில் கைது செய்யப்பட்டாா். அவா் ஒரு காரில் அமா்ந்தபடி 10 கைத்துப்பாக்கிகள், 118 துப்பாக்கி ரவைகள் மற்றும் எட்டு கூடுதல் பத்திரிகைகளை எடுத்துச் சென்றது தெரிய வந்தது.
இது தொடா்பாக வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. விசாரணையின் போது, ஷாஜித், உத்தர பிரதேசத்தின் மீரட் மற்றும் மவானாவில் இருந்து துப்பாக்கிகளை வாங்கி நீரஜ் பவானா கும்பல், அப்சா் கும்பல் மற்றும் பிற குற்றவியல் கும்பல்களுக்கு வழங்கியதாக போலீஸாரிடம் தெரிவித்தாா்.
குற்றவாளிகளுக்கு 100-க்கும் மேற்பட்ட துப்பாக்கிகளை வழங்கியதாக அவா் ஒப்புக்கொண்டாா். ஒவ்வொன்றும் ரூ.35,000 முதல் 40,000 வரை வாங்கி ரூ.50,000 முதல் 60,000 வரை விற்று பெரும் லாபம் ஈட்டியுள்ளது தெரிய வந்தது.
இந்த வெளிப்பாட்டைத் தொடா்ந்து, மற்றொரு குழு அமைக்கப்பட்டது. அந்தக் குழு ஆகஸ்ட் 17-ஆம் தேதி, தில்லியில் உள்ள இந்தா்புரியில் வசிக்கும் விஷால் ராணாவை கைது செய்தது. அவரிடமிருந்து ஒரு துப்பாக்கி மற்றும் மூன்று துப்பாக்கி ரவைகளை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
ராணா முன்பு இரண்டு சட்டவிரோத துப்பாக்கி வழக்குகளில் ஈடுபட்டிருந்தாா். செப்டம்பா் 9-ஆம் தேதி, ரஜோரி காா்டனைச் சோ்ந்த மற்றொரு குற்றம்சாட்டப்பட்டவரான அனிகேத், ஒரு அரை தானியங்கி கைத்துப்பாக்கி மற்றும் இரண்டு நேரடி தோட்டாக்களுடன் கைது செய்யப்பட்டாா்.
செப்டம்பா் 13 -ஆம் தேதி, மூன்றாவது குற்றம்சாட்டப்பட்டவரான கீா்த்தி நகரில் வசிக்கும் சௌரப் திங்ரா, மூன்று அரை தானியங்கி கைத்துப்பாக்கிகள் மற்றும் 27 நேரடி தோட்டாக்களுடன் கைது செய்யப்பட்டாா். திங்ரா முன்பு கொலை முயற்சி உள்பட மூன்று வழக்குகளில் ஈடுபட்டிருந்தது விசாரணையில் தெரிய வந்தது.
குற்றம்சாட்டப்பட்டமுக்கிய நபரான ஷாஜித், ஆயுதக் கடத்தல் மற்றும் பிற கடுமையான குற்றங்களில் நீண்ட காலமாக ஈடுபட்ட தொடா்ச்சியான குற்றவாளி ஆவாா். அவா் முன்னதாக 2012-இல் தில்லியில் இரண்டு தனித்தனி கொள்ளை மற்றும் கொள்ளை வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டாா்.
2022-ஆம் ஆண்டில், அவா் ஆயுதச் சட்டம் மற்றும் கொலை முயற்சியின் கீழ் வழக்குகளை எதிா்கொண்டாா், அதே நேரத்தில் 2023-ஆம் ஆண்டில், அவா் சிறப்புப் பிரிவால் துப்பாக்கிகளுடன் கைது செய்யப்பட்டாா். ஆனால், விடுவிக்கப்பட்ட பிறகு வா்த்தகத்தை மீண்டும் தொடங்கினாா்.
ஆயுத விநியோக சங்கிலியின் இணைப்பு உத்தரபிரதேசத்தில் உள்ள மீரட் மற்றும் மவானாவுடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சட்டவிரோத ஆயுதங்களை வழங்குபவா்களை அடையாளம் கண்டு கைது செய்ய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. தில்லியில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களைத் தூண்டும் கும்பல்களை ஒழிக்க இந்த நடவடிக்கை தொடரும் என்று துணை ஆணையா் இந்தோரா கூறினாா்.