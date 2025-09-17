ஒவ்வொரு துளி ரத்தத்தையும் நாட்டுக்காக அா்ப்பணிக்கிறேன்: முதல்வா் ரேகா குப்தா
என் ஒவ்வொரு துளி ரத்தத்தையும் நாட்டுக்காக அா்ப்பணிக்கிறேன் என்று தில்ல முதல்வா் ரேகா குப்தா புதன்கிழமை தெரிவித்தாா்.
பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் 75 வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தலைநகரின் கா்தவ்யா பாதையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட முகாமில் முதல்வா் ரேகா குப்தா மற்றும் அவரது அமைச்சரவையினா் ரத்த தானம் செய்தனா், இது பாஜக தலைமையிலான நகர அரசாங்கத்தால் ’சேவா பக்வாடா’ என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது.
எனது ரத்தத்தின் ஒவ்வொரு துளியும் நாட்டுக்காக அா்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரதமரின் சேவைச் செய்தியை நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம். ’நீங்கள் பிரசங்கிக்கிறதைப் பயிற்சி செய்யுங்கள்’ என்ற பழமொழியைத் தொடா்ந்து முகாமில் முதல் யூனிட் ரத்தத்தை தானம் செய்தேன் ‘என்று குப்தா செய்தியாளா்களிடம் கூறினாா்.
‘ ‘பிரதமா் நரேந்திர மோடி தில்லிக்கு நிறைய செய்துள்ளாா். தில்லியில் முதல் முறையாக மக்கள் இந்த கட்டத்தில் இருந்து ’நன்றி மோடிஜி’ என்று கூறுகிறாா்கள்‘. தேசிய தலைநகா் யஷோபூமி மற்றும் பாரத் மண்டபம் இடங்கள் மற்றும் நல்ல சாலை இணைப்பை வழங்கியதற்காக பிரதமா் மோடிக்கு குப்தா நன்றி தெரிவித்தாா்.
முகாமில் ரத்த தானம் செய்த தில்லி சுகாதார அமைச்சா் பங்கஜ் சிங், பிரதமரின் ஆரோக்கியம் மற்றும் நீண்ட ஆயுளுக்காக வாழ்த்து தெரிவித்தாா். அவரது அமைச்சரவை சகா கபில் மிஸ்ரா கூறுகையில், தில்லி அரசு ரத்த தான முகாமையும், கா்தவ்யா பாதையில் நடைப்பயணத்தையும் ஏற்பாடு செய்து வருகிறது.
‘நாளின் பிற்பகுதியில், தியாகராஜ் ஸ்டேடியம் நிகழ்வில் பல சேவைகள் மக்களுக்கு அா்ப்பணிக்கப்படும். அமெரிக்க அதிபா் டொனால்ட் டிரம்பும் பிரதமருக்கு அவரது பிறந்தநாளில் வாழ்த்து தெரிவித்தாா். குப்தாவும் அவரது அமைச்சா்களும் கா்தவ்யா பாதையில் ‘சேவா சங்கல்ப்‘ நடைப்பயணத்திலும் பங்கேற்றனா். நடைப்பயணத்தின் போது, குப்தா மகாராஷ்டிராவைச் சோ்ந்த நாட்டுப்புற நடனக் கலைஞா்களுடன் ஒரு சிறிய நடனத்தையும் நிகழ்த்தினாா்.
நடைப்பயணத்தின் போது ‘பிரதமா் நரேந்திர மோடி ஜிந்தாபாத்‘ மற்றும் ‘நன்றி மோடிஜி‘ என்ற கோஷங்கள் எழுப்பப்பட்டன. தில்லி உள்துறை அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் கூறுகையில், மோடி நாட்டின் மிகவும் பிரபலமான தலைவா்களில் ஒருவராகக் கருதப்படுகிறாா், மேலும் இந்தியாவின் கெளரவத்தை நிலைநிறுத்த உலகத் தலைவா்கள் அவருடன் ஈடுபடுகிறாா்கள்.
அவரது சக அமைச்சா் பிரவேஷ் சாஹிப் சிங் கூறுகையில், சாமானிய மக்களும் கட்சித் தொண்டா்களும் தூய்மை இயக்கங்கள், இரத்த தானம் மற்றும் பிற திட்டங்களில் பங்கேற்கிறாா்கள். பிரதமா் மோடியின் பிறந்தநாளுக்கு அனைவரும் தங்கள் சொந்த வழியில் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துள்ளனா். பிரதமா் மோடியின் நீண்ட ஆயுளுக்காகவும், நல்ல ஆரோக்கியத்திற்காகவும் பிராா்த்திக்கிறேன் ‘என்று பதிவிட்டுள்ளாா்.
முன்னதாக, அமைச்சா்கள் மஞ்சிந்தா் சிங் சிா்சா மற்றும் மிஸ்ரா ஆகியோா் மோடியின் நீண்ட ஆயுளுக்காக மாா்கட் வாலே ஹனுமான் மந்திா் மற்றும் குருத்வாரா பங்களா சாஹிப் ஆகிய இடங்களில் பிராா்த்தனை செய்தனா். காஷ்மீரி கேட்டில் உள்ள கோவிலில் ஹனுமான் சாலிசா பாராயணத்திற்கு மிஸ்ரா ஏற்பாடு செய்தாா்.
‘பிரதமரின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு, நாங்கள் மாா்கட் வாலே ஹனுமான் கோவிலுக்கு வந்துள்ளோம். ஹனுமானின் நீண்ட ஆயுளுக்காகவும், பாதுகாப்பிற்காகவும் நாங்கள் அவரை பிராா்த்திக்கிறோம் ‘என்று மிஸ்ரா கூறினாா். பிரதமா் மோடியின் நீண்ட ஆயுளுக்காக குருத்வாரா பங்களா சாஹிப்பில் பிராா்த்தனை செய்ததாகவும், இதனால் அவா் தொடா்ந்து இந்தியாவுக்கு சேவை செய்ய முடியும் என்றும் சிா்சா கூறினாா். அவா் பிரதமராக பதவியேற்றதிலிருந்து, பாரதத்தின் பெயா் உலகம் முழுவதும் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது.