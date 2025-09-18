குழந்தைகளுக்காக 502 காப்பகங்களை தொடங்கி வைத்த முதல்வா் ரேகா குப்தா
தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா வியாழக்கிழமை ’சேவா பக்வாரா’ பிரச்சாரத்தின் கீழ் 502 குழந்தைகள் காப்பகங்களை திறந்து வைத்தாா், இந்த முயற்சி ஆயிரக்கணக்கான தாய்மாா்கள் குழந்தை பராமரிப்பைப் பற்றி கவலைப்படாமல் தங்கள் கனவுகளைத் தொடர உதவும் என்று கூறினாா்.
பெண்கள் அதிகாரமளிப்பதற்கான ஒரு புதிய திட்டத்திலும் தனது அரசு செயல்பட்டு வருவதாகவும், இதன் கீழ் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர நிறுவனங்கள் (எம். எஸ். எம். இ) துறை மூலம் பெண்களுக்கு ரூ.10 கோடி வரை வழங்கப்படும் என்றும் அவா் கூறினாா்.
‘இந்த பால்னா திட்டம் ஆயிரக்கணக்கான தாய்மாா்களுக்கு முன்னோக்கிச் செல்வதற்கும் அவா்களின் ஆசைகளை நிறைவேற்றுவதற்கும் ஒரு பாதையை வழங்கும்‘ என்று முதல்வா் கூறினாா். தனது தனிப்பட்ட அனுபவத்தைப் பகிா்ந்து கொண்ட ரேகா குப்தா, தனது குழந்தைகளின் தொடக்க நாள்களில் இருந்தபோது அரசியலில் தனது ஆரம்ப ஆண்டுகளில் எதிா்கொண்ட சவால்களை நினைவு கூா்ந்தாா்.
‘அந்த நேரத்தில், என் குழந்தைகளை யாா் கவனித்துக்கொள்வாா்கள் என்று நான் அடிக்கடி யோசித்தேன். என் சகோதரி அப்போது பாா்த்துக்கொண்டாா். ஆனால் இன்று, காப்பகம் மற்றும் அங்கன்வாடி தொழிலாளா்கள் குழந்தைகளை பாா்த்துக்கொள்ளும் பொறுப்பை வகிப்பாா்கள், ‘என்று அவா் கூறினாா். அவா்கள் ஊழியா்கள் மட்டுமல்ல, இந்த மையங்களுக்கு வரும் தில்லியின் குழந்தைகளுக்கு அத்தைகள்) என்று முதல்வா் தொழிலாளா்களிடம் கூறினாா்.
குழந்தைகள் காப்பகம் மற்றும் அங்கன்வாடி ஊழியா்களை முறையாக ’மவுசி’ என்று அழைக்கும் வகையில் ஒரு உத்தரவை பிறப்பிக்குமாறு பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டு செயலாளா் ராஷ்மி சிங்கிடம் அவா் கேட்டுக்கொண்டாா்.
‘இந்த வழியில் அவா்கள் ஒரு தாயின் அதே பாசத்தை கொடுக்க முடியும். ஆனால் வீட்டில் உள்ள தாய்மாா்கள் தங்கள் சொந்த குழந்தைகளை தொடா்ந்து கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன், ஏனென்றால் அவா்களை யாரும் மாற்ற முடியாது. இந்தத் திட்டம் உழைக்கும் பெண்களுக்கானது ‘என்று அவா் மேலும் கூறினாா்.
ரேகா குப்தா பிரதமா் நரேந்திர மோடியையும் பாராட்டினாா், அவா் எப்போதும் பெண்களின் சுகாதாரம், பாதுகாப்பு மற்றும் அதிகாரமளித்தலுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதாகக் கூறினாா்.
பிரதமா் ஒரு ராணுவ நடவடிக்கைக்கு ’ஆபரேஷன் சிந்தூா்’ என்று பெயரிட்ட நாளை நினைவு கூா்ந்த அவா், அவா் முன் மரியாதையுடன் தலைவணங்கினேன் என்றாா். ‘நமது சகோதரிகளின் கண்ணியத்தை அழிக்க முயன்ற பயங்கரவாதிகளுக்கு அவா் தகுந்த பதிலடி கொடுத்த நாள் அது‘ என்று ரேகா குப்தா கூறினாா்.