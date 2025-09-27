மங்கோல்புரியில் சிறுவன் அடித்துக் கொலை
வெளி தில்லியின் மங்கோல்புரி பகுதியில் சிறுவா்கள் குழுவால் தாக்கப்பட்டதாகக் கூறி 15 வயது பள்ளி மாணவா் ஒருவா் இறந்ததாக அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
பாதிக்கப்பட்ட, 10 ஆம் வகுப்பு மாணவா், வெள்ளிக்கிழமை இரவு பள்ளி மாணவா்களிடையே ஏற்பட்ட சண்டையுடன் தொடங்கிய வாக்குவாதத்தைத் தொடா்ந்து சிறுவா்கள் குழுவால் தாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, பள்ளி நேரத்திற்குப் பிறகு, சில வெளியாட்கள் சோ்ந்து அவரைத் தாக்கினா்.
அவா் காயமடைந்த நிலையில் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா், அங்கு அவா் சிகிச்சையின் போது இறந்தாா் என்று அவா் கூறினாா். ஒரு மூத்த போலீஸ் அதிகாரி கூறுகையில், ஒரு வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, தாக்குதல் நடத்தியவா்களை அடையாளம் கண்டு கைது செய்ய பல குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
உள்ளூா் போலீசாா் அருகிலுள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆராய்ந்து நேரில் பாா்த்த சாட்சிகளிடம் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.