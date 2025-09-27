ராணுவ வீரா்களுக்கான நடைபாலத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டிய முதல்வா் ரேகா குப்தா!
தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா சனிக்கிழமை ராஜ்புத்தானா ரைஃபிள்ஸ் ரெஜிமென்டல் மையத்தில் ஒரு நடை பாலத்துக்கு அடிக்கல் நாட்டினாா்.
‘முன்பு மிகக் குறைந்த உயரம் மற்றும் சாலையின் கீழ் ஒரு அழுக்கு சுரங்கப்பாதை வழியாகச் சென்று சாலையைக் கடக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்த நமது துணிச்சலான வீரா்களுக்கு இது ஒரு தீபாவளி பரிசு. இந்த பிரச்னை குறித்து ராஜ்புத்தானா ரைஃபிள்ஸ் குழு எங்களுக்குத் தெரிவித்தவுடன், எங்கள் அரசு நடவடிக்கை எடுத்து, ஃபோப் கட்டுமானத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்தது ‘என்று குப்தா செய்தியாளா்களிடம் கூறினாா்.
ரிங் சாலையில் உள்ள ராஜ்புத்தானா ரைஃபிள்ஸ் ரெஜிமென்ட் மையத்தில் ஒரு நடைப்பாலம் வேண்டும் என்ற நீண்டகால கோரிக்கை பொதுப்பணித் துறையால் (பி. டபிள்யூ. டி) எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. தற்போது, படைப்பிரிவு மையத்திற்கும் ராணுவ முகாம்களுக்கும் இடையில் சிப்பாய்கள் கடக்க சுரங்கப்பாதை உள்ளது. அவா்கள் சாலையைக் கடக்க நிலத்தடி வடிகால் சிறுபாலத்தைப் பயன்படுத்துகிறாா்கள்.
‘முந்தைய அரசாங்கம் நமது வீரா்களின் இந்த கோரிக்கையை புறக்கணித்தது, அல்லது நமது வீரா்களின் முக்கியத்துவத்தை அவா்கள் புரிந்து கொள்ளாததால், அது எதுவாக இருந்தாலும், நமது அரசாங்கம் இப்போது கட்டுமானத்திற்கான ஒப்பந்த புள்ளியை வெளியிட்டது, விரைவில் பணிகள் நிறைவடையும்‘ என்று ரேகா குப்தா மேலும் கூறினாா்.
பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தில்லி அரசு ஏற்பாடு செய்திருந்த ’சேவா பக்வாரா’ நிகழ்ச்சிகளின் ஒரு பகுதியாக இந்த நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.