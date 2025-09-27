விமானப் படை அதிகாரியாக நடித்து பெண்ணை ஏமாற்றி ரூ.2.5 லட்சத்தை ஏமாற்றியவா் கைது!
போலி விலைப்பட்டியல்கள் மற்றும் கடிதங்கள் மூலம் மக்களை ஏமாற்ற இந்திய விமானப்படை அதிகாரியாக நடித்ததாக ராஜஸ்தானை சோ்ந்த 20 வயது இளைஞரை தில்லி போலீசாா் கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் ராஜஸ்தானின் அல்வாா் மாவட்டத்தில் வசிக்கும் தஸ்லீம் கான் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளாா். குற்றச் செயலில் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 2 கைப்பேசி அவரிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக துணை போலீஸ் ஆணையா் (தெற்கு) அங்கித் சவுகான் தெரிவித்தாா்.
விமானப்படை அதிகாரியாக நடித்து ரூ2.52 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்ததாக பெண் ஒருவா் போலீசில் புகாா் அளித்தாா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் டோக்கன் கட்டணம் மற்றும் பிற வகையான கட்டணங்களைக் கோரி இந்திய விமானப் படை ’லெட்டா்ஹெட்டில்’ தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடிதங்களையும் விலைப்பட்டியல்களையும் அனுப்பியதாக அவா் குற்றம் சாட்டினாா்.
ஒரு போலீஸ் சிறப்புக் குழு அமைக்கப்பட்டு, அல்வாரில் பணப் பரிமாற்றம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. ஆல்வாரின் ராம்கா் பகுதியில் உள்ள முகந்த்வாக்கள் கிராமத்தில் நடத்தப்பட்ட சோதனையைத் தொடா்ந்து கான் கைது செய்யப்பட்டு தில்லிக்கு அழைத்து வரப்பட்டாா். பறிமுதல் செய்யப்பட்ட 2 கைப்பேசிகளில் பல பாதிக்கப்பட்டவா்களுடனான உரையாடல்கள் உள்பட மோசடி நடவடிக்கைகளின் சான்றுகள் இருப்பதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
விசாரணையின் போது, கான் ஆன்லைன் தளங்களில் விமானப்படை பணியாளராக நடித்து, போலி ஆவணங்கள் மூலம் பணத்தை மாற்ற மக்களை கவா்ந்திழுக்கும் என்று வெளிப்படுத்தினாா். இதுவரை, பாதிக்கப்பட்ட ஏழு போ் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா், மேலும் ஏமாற்றப்பட்ட மற்றவா்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன ‘என்று துணை ஆணையா் கூறினாா். இது குறித்து மேலும் விசாரணை நடந்து வருவதாகவும் அந்த அதிகாரி கூறினாா்.