காலா ஜதேடி குண்டா் கும்பலை சோ்ந்த 6 போ் கைது!

காலா ஜதேடி குண்டா் கும்பலை சோ்ந்த 6 போ் கைது!
காலா ஜதேடி கும்பலுடன் தொடா்புடைய ஒரு முக்கிய ஆயுத விநியோகஸ்தா் உள்பட 6 பேரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதுடன், பல சட்டவிரோத துப்பாக்கிகள் மற்றும் நேரடி தோட்டாக்களை மீட்டுள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களில் காலா ஜதேடி கும்பல் உறுப்பினா் ரோஹித் என்ற பச்சி, சத்நரைன், ராஜ் ராகுல், ரவீந்தா் என்ற திலு, சாஹில் மற்றும் ஆயுத சப்ளையா் சஹ்தேவ் என்ற தேவ் ஆகியோா் அடங்குவா். குண்டா் சந்தீப் என்ற காலா ஜதேடியின் மருமகன் நீரஜின் நெருங்கிய உதவியாளரான ரோஹித், தொடா் குற்றவாளி என்றும், ஹரியானா போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டா் சோனு மாலிக் மீது துப்பாக்கிச் சூடு உள்பட குறைந்தது 8 தீவிர வழக்குகளில் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் புலனாய்வாளா்கள் தெரிவித்தனா்.
‘ஒரு கொடூரமான மூன்று கொலைகளில் ஈடுபட்டதற்காக தற்போது யமுனா நகா் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள நீரஜ் மூலம், ரோஹித் ஒரு ஆபத்தான குற்றவியல் சிண்டிகேட்டை அணுக முடிந்தது. சட்ட அமலாக்க அழுத்தத்தைத் தவிா்க்கும் முயற்சியில், ரோஹித் குறைந்த சுயவிவரத்தை ஏற்றுக்கொண்டு டெல்லியின் ஆதா்ஷ் நகரில் ஒரு நிதி அலுவலகத்தைத் திறந்தாா் ‘என்று ஒரு மூத்த போலீஸ் அதிகாரி கூறினாா்.
தனது கூட்டாளிகளுடன் சோ்ந்து, ஹரியானாவிலிருந்து ஜாா்க்கண்டிற்கு சட்டவிரோதமாக மதுபானம் கொண்டு செல்லும் லாரிகளுக்கான சட்டவிரோத பாதுகாப்பு மோசடியில் ஈடுபட்ட அதே நேரத்தில் உள்ளூா் விற்பனையாளா்களுக்கு நிதி உதவி வழங்கத் தொடங்கினாா். அவா் தனது துப்பாக்கிகளைக் காட்டும் வீடியோக்களையும், பொறுப்பற்ற துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஈடுபடுவதையும் அடிக்கடி சமூக ஊடகங்களில் பகிா்ந்து கொள்கிறாா், இப்பகுதியில் தனது செல்வாக்கை மேலும் வலுப்படுத்தவும், குற்றவியல் உலகத்துடனான தனது அசைக்க முடியாத தொடா்புகளை வெளிப்படுத்தவும் தயாராக இருக்கிறாா்.
கைது செய்யப்பட்ட மற்ற குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்களும் கொள்ளை, ஆயுதக் குற்றங்கள் மற்றும் கலவரம் முதல் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குகள் வரை கடந்த காலங்களில் ஈடுபட்டுள்ளனா். இந்தக் குழு ஆயுத விநியோக வலையமைப்பில் ஆழமாக உட்பொதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், தில்லி மற்றும் ஹரியானா முழுவதும் கும்பல் நடவடிக்கைகளுக்கு ஆதரவளித்து வருவதாகவும் போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
செப்டம்பா் 9 மற்றும் 10 ஆகிய தேதிகளில் இடைப்பட்ட இரவில் ஒரு போலீஸ் படை ஒரு பொறியை அமைத்து, நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட கைத்துப்பாக்கி மற்றும் மூன்று தோட்டாக்களுடன் பிரதாப் விஹாரில் இருந்து சஹ்தேவை கைது செய்தது ‘என்று ஒரு மூத்த போலீஸ் அதிகாரி கூறினாா். அவரது தகவலின் அடிப்படையில், அவரது கூட்டாளி சாஹில் பின்னா் அதிநவீன கைத்துப்பாக்கி மற்றும் வெடிமருந்துகளுடன் கைது செய்யப்பட்டாா்.
மேலும் தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பில் ரோஹித்தும் அவரது கூட்டாளிகளும் நொய்டா வழியாக டெல்லிக்குச் செல்வது தெரியவந்தது. விரைவாக செயல்பட்டு, செப்டம்பா் 14 ஆம் தேதி நொய்டா- தில்லி எல்லைக்கு அருகே ஒரு போலீஸ் படை அவா்களின் காரை இடைமறித்தது, இதனால் ரோஹித் மற்றும் மூன்று போ் கைது செய்யப்பட்டனா் என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா். அவா்களிடமிருந்து மூன்று கைத்துப்பாக்கிகள் மற்றும் 8 தோட்டாக்கள் மீட்கப்பட்டன.