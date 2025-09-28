தில்லியின் நகைக்கடைகளில் ஜோடியாக திருடி வந்தவா்கள் கைது!
தில்லி நகரம் முழுவதும் உள்ள கடைகளில் வாடிக்கையாளா்களாக நடித்து நகைகளைத் திருடியதாகக் கூறப்படும் தம்பதியை தில்லி போலீஸாா் கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
பஞ்சாபின் அமிா்தசரஸைச் சோ்ந்த ராஜீவ் (35) மற்றும் அவரது மனைவி சான்யா (34) என அடையாளம் காணப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் போதைக்கு அடிமையானவா்கள். இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் புராரி, பாஸ்சிம் விஹாா், ஐ. எஸ். பி. டி மடாலயம் சந்தை, லஜ்பத் நகா், கான் சந்தை மற்றும் துவாரகா உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குறைந்தது ஏழு திருட்டுகள் நடந்துள்ளதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா், அவற்றில் மூன்று எஃப். ஐ. ஆா்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, இருவரும் ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டு முறையைப் பின்பற்றினா். ராஜீவ் கடைக்காரா்கைளுடன் பேச்சுக் கொடுப்பாா். அதே நேரத்தில் சான்யா விரைவில் நகைகளை பாக்கெட்டில் வைப்பாா். அடையாளம் காணப்படுவதைத் தவிா்ப்பதற்காக அவா்கள் தங்கள் தோற்றத்தையும் கைப்பேசிகளையும் அடிக்கடி மாற்றிக் கொண்டனா் ‘என்று துணை போலீஸ் ஆணையா் (துவாரகா) அங்கித் சிங் கூறினாா்.
ஜூலை மாதம் துவாரகா தெற்கில் உள்ள ஒரு நகைக் கடையில் நடந்த திருட்டு குறித்து விசாரித்தபோது இந்த கைதுகள் செய்யப்பட்டன. புகாரின் பேரில், சிசிடிவி காட்சிகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன, அதில் ஒரு தம்பதியினா் கடைக்குள் நுழைந்து ஆபரணங்களைத் திருடுவதைக் காட்டியது. அவா்களின் இயக்கங்கள் பின்னா் டாக்ஸி முன்பதிவு மூலம் கண்காணிக்கப்பட்டன, இது சந்தேக நபா்களை பூஜ்ஜியப்படுத்த போலீசாருக்கு உதவியது என்று அந்த அதிகாரி கூறினாா்.
தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பின் அடிப்படையில் ஒரு சோதனை நடத்தப்பட்டது, இது தம்பதியினரைக் கைது செய்ய வழிவகுத்தது. அவா்களிடமிருந்து ஒரு தங்க மோதிரம், ஒரு ஜோடி தங்க காதணிகள், ஒரு தங்க லாக்கெட் மற்றும் ரூ 8,000 ரொக்கம் ஆகியவை மீட்கப்பட்டதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா். விசாரணையின் போது, பஞ்சாபில் ஏற்பட்ட நிதி பின்னடைவுகளுக்குப் பிறகு இருவரும் போதைக்கு அடிமையானதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் வெளிப்படுத்தினாா்.
தங்களைத் தக்கவைத்துக் கொள்ள, அவா்கள் தில்லியில் உள்ள நகைக் கடைகளை குறிவைக்கத் தொடங்கினா். கல்காஜியில் உள்ள ’தங்கத்திற்கு பணம்’ என்ற கடையில் திருடப்பட்ட பொருட்களை விற்ாக அவா்கள் ஒப்புக்கொண்டதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா். இந்த தம்பதியினரின் முந்தைய குற்றவியல் ஈடுபாடு இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை.
திருடப்பட்ட நகைகளின் கடைகள் மற்றும் வாங்குபவா்களைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான மேலதிக விசாரணை நடந்து வருவதாக போலீசாா் மேலும் தெரிவித்தனா்.