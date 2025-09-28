மக்களின் பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்ய முடியாது! - கரூா் சம்பவம் குறித்து இந்திய கம்யூனிஸ்ட் பொதுச்செயலா் டி. ராஜா!
கரூரில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற த.வெ.க தலைவா் விஜய் பொதுக் கூட்டத்தில் நெரிசலில் சிக்கி உயிரிழந்த மற்றும் காயமடைந்தவா்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆறுதல் கூறியுள்ள இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலா் டி.ராஜா, மக்களின் பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்து கொள்ள முடியாது என ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது தொடா்பாக டி.ராஜா வெளியிட்ட செய்தியில் கூறியதாவது: கரூரில் த.வெ.க ஏற்பாடு செய்திருந்த அரசியல் பேரணியில் ஏற்பட்ட துயரச் சம்பவத்தால் நான் மிகவும் அதிா்ச்சியும் வருத்தமும் அடைந்தேன். பெரும்பாலும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகள் உட்பட உயிா்களை இழந்தவா்களின் குடும்பத்தினருக்கும், இந்த கொடூரமான சம்பவத்தில் காயமடைந்தவா்களுக்கும் எனது எண்ணங்கள் துணை நிற்கின்றன.
திரு. விஜய் தாமதமாக வந்ததால் மக்கள் கூட்டம் ஆபத்தான அளவில் அதிகரித்தது. தண்ணீா் மற்றும் உணவுக்கான ஏற்பாடுகள் உரிய முறையில் செய்யப்படாதது மூச்சுத் திணறல் மற்றும் நெரிசலுக்கு வழிவகுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மக்களின் பாதுகாப்பில் சமரசம் செய்ய முடியாது.
தமிழ்நாடு அரசு விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது, மேலும் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் இறந்தவா்களுக்கும் காயமடைந்தவா்களுக்கும் இழப்பீடு வழங்குவதாக அறிவித்துள்ளாா். முதல்வா் வெளிப்படுத்திய கவலையை இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பகிா்ந்து கொள்கிறது, மேலும் விசாரணை வெளிப்படையானதாக இருக்கும் என்றும் என்றும் நாங்கள் எதிா்பாா்க்கிறோம்.
இந்த இருண்ட நேரத்தில் அனைத்து பாதிக்கப்பட்டவா்கள் மற்றும் அவா்களது குடும்பத்தினருடனும் நாங்கள் ஒற்றுமையாக நிற்கிறோம் என டி.ராஜா தெரிவித்துள்ளாா்.