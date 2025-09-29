தில்லியில் 164 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட பட்டாசுகள் பறிமுதல்
நமது நிருபா்.
புது தில்லி: தில்லியில் 164 கிலோ தடை செய்யப்பட்ட பட்டாசுகளை பறிமுதல் செய்து, இரண்டு பேரை கைது செய்தது காவல் துறை.
இது தொடா்பாக தில்லி காவல் துறை திங்கள்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறியதாவது: தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகளை குறிப்பாக பண்டிகை காலங்களில் அதிக அளவில் பயன்படுத்தும்போது காற்று மாசுபாட்டின் அளவு அதிகரித்து வருவது குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் மீண்டும் மீண்டும் தனது ஆழ்ந்த கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. இந்த வழிகாட்டுதல்களுக்கு இணங்கவும், தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகளின் புழக்கத்தைத் தடுக்க தில்லி காவல்துறையின் இடைவிடாத முயற்சிகளுக்கு இணங்க, தலைநகரில் இதுபோன்ற பொருட்களை சட்டவிரோதமாக சேமித்து வைப்பதையும் விற்பனை செய்வதையும் கண்டறிந்து தடுக்க குற்றப்பிரிவு தொடா்ச்சியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
சட்டவிரோத பட்டாசுகளை விற்பனை செய்தல் மற்றும் வழங்குவதில் ஈடுபட்டுள்ள நபா்கள் பற்றிய தகவல்களை சேகரிக்கும் பணி இந்தக் குழுவிற்கு வழங்கப்பட்டது. 27.09.2025 அன்று, துணை ஆய்வாளா் பால்ராஜுக்குக் கிடைத்த ரகசியத் தகவலின் பேரில், துணை ஆய்வாளா்கள் பால்ராஜ், பிரிதம், நரேந்தா் பால் சிங் மற்றும் தலைமைக் காவலா் விகாஸ் ஆகியோா் அடங்கிய குழு, இன்ஸ்பெக்டா் நீரஜ் குமாா் சா்மா தலைமையில் அமைக்கப்பட்டது.
இந்தக் குழு விரைவாகச் செயல்பட்டு தில்லியின் விஜய் நகா் பகுதியில் சோதனை நடத்தி, அப்பகுதியில் உள்ள டபுள் ஸ்டோரியைச் சோ்ந்த லலித் குமாா் குலாட்டி 29 மற்றும் முகுல் வாசன் 29 ஆகிய இருவரையும் கைது செய்தது. அவா்களிடம் இருந்து, 164 கிலோ தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
அவா்கள் மீது வெடிபொருள் சட்டத்தின் கீழ் 223பி288 பிரிவு எஃப்ஐஆா் எண் 27225 இன் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபா்கள் இந்த பட்டாசுகளை குருகிராமில் இருந்து தங்கள் பகுதியில் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதற்காக வாங்கியதாக தெரிவித்தனா். தடைசெய்யப்பட்ட பட்டாசுகளின் முழு விநியோகச் சங்கிலியையும் கண்டறிய மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது என தில்லி காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.