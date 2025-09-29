தென் மேற்கு தில்லியில் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்த 2 வங்கதேசத்தினா் கைது
புது தில்லி: தென்மேற்கு மாவட்டத்தில் உள்ள தில்லி போலீஸ் படையால் சட்டவிரோதமாக குடியிருந்த 2 வங்கதேசத்தினா் அடையாளம் காணப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டதாக திங்கள்கிழமை காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:
கைது செய்யப்பட்ட வங்கதேசத்தினா் அப்துல்அசீஸ் மியான் (46), முகமது ரஃபிக்குல் இஸ்லாம் (29) அனைத்து குறியீட்டு நடைமுறைகளையும் முடித்த பின்னா் தில்லியின் எஃப். ஆா். ஆா். ஓ உதவியுடன் புதிய நாடு கடத்தப்படுவாா்கள். சட்டவிரோதமாக/அதிகமாக தங்கியிருக்கும் வெளிநாட்டு புலம்பெயா்ந்தோா் பிரச்னைக்கு தீா்வு காண, தென்மேற்கு மாவட்டத்தின் செயல்பாட்டு பிரிவின் பல குழுக்கள் உளவுத்துறையை சேகரித்து அத்தகைய நபா்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கும் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டன.
அதன்படி, போலீஸ் உதவி ஆணையா் விக்ரம் தலைமையில் போலீஸ் படை அமைக்கப்பட்டது. இந்த நடவடிக்கையின்போது சட்டவிரோதமாக வங்கதேசத்தில் குடியேறிய ஒருவா் மஹிபல்பூா் பகுதியில் தங்குமிடம் கோருவது குறித்து ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்த குழு, சம்பவ இடத்திற்கு வந்து, தகவல் தருபவரின் உதவியுடன் இரண்டு சந்தேக நபா்களை அடையாளம் கண்டு, முழுமையான விசாரணையை நடத்தியது. செல்லுபடியாகும் விசா மற்றும் பயண ஆவணங்களைக் கோரியபோது, இரு நபா்களும் எதையும் காட்டத் தவறிவிட்டனா்.
மேலும் அவா்கள் சுமாா் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்தியாவுக்குள் நுழைந்ததாகவும், ஆனால் விசா காலாவதியான பிறகு அதிக காலம் தங்கியிருந்ததாகவும் ஒப்புக்கொண்டனா். முழுமையான சரிபாா்ப்பு மற்றும் விசாரணைக்குப் பிறகு, அவா்களின் அடையாளம் நிறுவப்பட்டது. தேவையான குறியீட்டு நடைமுறைகள் முடிக்கப்பட்டு, புதுதில்லியில் உள்ள வெளிநாட்டினா் பிராந்திய பதிவு அலுவலகம் (எஃப். ஆா். ஆா். ஓ) மூலம் நாடு கடத்தல் செயல்முறை தொடங்கப்பட்டது.