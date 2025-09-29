செயலி மூலம் 100-க்கும் மேற்பட்ட பெண்களை ஏமாற்றி பணம் பறித்தவா் கைது
நமது நிருபா்
புது தில்லி: ஒரு மொழி பரிமாற்ற செயலியின் இங்கிலாந்தைச் சோ்ந்த கொரிய தொழிலதிபராக நடித்து இந்தியா முழுவதிலுமிருந்து 100 க்கும் மேற்பட்ட பெண்களை ஏமாற்றியதாக 29 வயதான நைஜீரிய நாட்டவா் மேற்கு தில்லியின் திலக் நகரில் கைது செய்யப்பட்டதாக போலீசாா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
கே சீ டொமினிக் என்ற ஸ்டீபன், அவரது வாடகை வீட்டிலிருந்து அழைத்துச் செல்லப்பட்டதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
அவரது செயல்பாட்டு முறையை விளக்கிய போலீசாா், டொமினிக் ஒரு செயலியை பயன்படுத்தினாா், இது உலகெங்கிலும் உள்ள பூா்வீக மொழி பேசுபவா்களுடன் அரட்டையடிப்பதன் மூலம் பயனா்கள் மொழிகளைப் பயிற்சி செய்ய உதவுகிறது, இவா் பெண்களை குறிவைத்து அவா்களின் நம்பிக்கையைப் பெறுகிறாா். பின்னா் அவா் பெரிய மதிப்புள்ள காசோலைகள் அல்லது ஆவணங்களுடன் குடியேற்றத்தில் சிக்கித் தவிப்பதாகக் கூறுவாா்.
அவரது கூட்டாளிகள் தொலைபேசி அழைப்புகளில் அதிகாரிகளாக ஆள்மாறாட்டம் செய்து பணம் கேட்பாா்கள், பாதிக்கப்பட்டவா்கள் அதை டிஜிட்டல் முறையில் மாற்றுவாா்கள் என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
டொமினிக் தன்னை இங்கிலாந்தில் குடியேறிய கொரிய நகை தொழிலதிபா் டக் யங் என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொள்வதாகவும், தனிப்பட்ட உறவுகள் மற்றும் வணிக கூட்டாண்மை பற்றிய தவறான வாக்குறுதிகளால் பெண்களை கவா்ந்திழுக்கும் என்றும் துணை போலீஸ் ஆணையா் (ஷஹதாரா) பிரசாந்த் கௌதம் கூறினாா்.
ரூ.48, 500 மோசடி செய்ததாக அஞ்சலி என்ற பெண் செப்டம்பா் 24 அன்று புகாா் அளித்ததை அடுத்து இந்த விஷயம் வெளிச்சத்திற்கு வந்தது. காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, அவா் செயலியின் மூலம் ‘டக் யங்‘ ஐ சந்தித்தாா், பின்னா் அவா் மருத்துவ வசதி அட்டை இல்லாமல் பயணம் செய்ததற்காக மும்பை விமான நிலையத்தில் தடுத்து வைக்கப்பட்டதாகக் கூறினாா்.
பின்னா் புகாா்தாரருக்கு இரண்டு இந்திய எண்களில் இருந்து அழைப்புகள் வந்தன, அங்கு அழைப்பாளா்கள் அதிகாரிகளாக ஆள்மாறாட்டம் செய்து அவரது அனுமதிக்கு பணம் கோரினா்.
‘யுபிஐ வழியாக பணத்தை மாற்றிய பிறகு, கூடுதல் ரூ.2 லட்சம் செலுத்துமாறு அவரிடம் கேட்கப்பட்டது. அவா் மறுத்தபோது, குற்றம் சாட்டப்பட்டவா் அனைத்து தகவல்தொடா்புகளையும் துண்டித்தாா் ‘என்று துணை ஆணையா் கூறினாா். இந்த வழக்கில் ஷாஹ்தாராவில் உள்ள சைபா் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு, மோசடி செய்பவரைக் கண்டுபிடிக்க ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டது.
மேற்கு தில்லி பகுதியில் டொமினிக்கை கண்டுபிடிப்பதற்கு முன்பு புலனாய்வாளா்கள் அழைப்பு பதிவுகள், வங்கி விவரங்கள் மற்றும் சமூக ஊடக கணக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்தனா். போலி சுயவிவரம் மற்றும் 100 க்கும் மேற்பட்ட பெண்களுடன் உரையாடியதற்கான ஆதாரங்களைக் கொண்ட கைப்பேசி அவரிடமிருந்து பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
விசாரணையின் போது, ஐவரி கோஸ்டில் இருந்து பெறப்பட்ட பாஸ்போா்ட்டைப் பயன்படுத்தி ஆறு மாத சுற்றுலா விசாவில் 2019 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவுக்குள் நுழைந்ததாக டொமினிக் தெரிவித்தாா், ஏனெனில் நைஜீரிய குடிமக்கள் இந்திய விசாக்களைப் பெறுவதில் தடைகளை எதிா்கொண்டனா்.
அவரது விசா காலாவதியான பிறகு, அவா் சட்டவிரோதமாக தங்கியிருந்தாா், மேலும் தனது சேமிப்பு தீா்ந்துவிட்டதால், சைபா் மோசடிக்கு மாறினாா் என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா்.