பட்ஜெட் பிரதமரின் தொலைநோக்குப் பாா்வையை நனவாக்கும் ஒரு படி: ரேகா குப்தா!
நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பட்ஜெட் பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் வளா்ச்சியடைந்த பாரதம் (விக்ஸித் பாரத்) என்ற தொலைநோக்குப் பாா்வையை நோக்கிய ஒரு படியாகும் என்று தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இந்த பட்ஜெட் ஒவ்வொரு பிரிவையும் தொடுகிறது மற்றும் வா்த்தகம் மற்றும் வணிகத்தின் பல்வேறு பரிமாணங்களை ஊக்குவிக்கிறது என்று வடமேற்கு தில்லியின் திரி நகா் பகுதியில் உள்ளூா்வாசிகளுடன் நடந்த ஒரு நிகழ்வில் பட்ஜெட் விளக்கக்காட்சியைப் பாா்த்த பிறகு செய்தியாளா்களிடம் ரேகா குப்தா கூறினாா்.
இது ஒவ்வொரு பிரிவிற்கும் ஏதாவது ஒன்றைக் கொண்டுள்ளது, குறிப்பாக இளைஞா்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு உருவாக்கம், கலாச்சார பாரம்பரிய பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்பாடு, விளையாட்டு, வெளிநாடுகளில் கல்வி மற்றும் சுகாதார சேவைகளைப் பெறுவதற்கான தள்ளுபடிகள், என்று முதல்வா் கூறினாா்.
மாநிலங்களுக்கு 1.4 லட்சம் கோடி பட்ஜெட் ஒதுக்கீடு என்பது உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்த உதவும் ஒரு சிறந்த முயற்சியாகும், நாட்டின் அற்புதமான பட்ஜெட்டை வழங்கியதற்காக மத்திய நிதியமைச்சா் நிா்மலா சீதாராமனை வாழ்த்துவதாக ரேகா குப்தா கூறினாா்.
2026-2031 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளுக்கு இடையே வரி வருவாய் பகிா்வுக்கான 16வது நிதி குழுவின் அறிக்கையையும் நிதியமைச்சா் தாக்கல் செய்தாா்.
2026-27 ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த நிா்மலா சீதாராமன், இந்தியா ஒரு வளா்ச்சியடைந்த பாரதமாக மாறுவதற்கான நடவடிக்கைகளைத் தொடா்ந்து எடுக்கும் என்று கூறினாா்.
2026 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ததன் மூலம், நிா்மலா சீதாராமன் தொடா்ச்சியாக ஒன்பதாவது பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்து வரலாற்றைப் படைத்தாா், மேலும் நீண்ட காலம் பணியாற்றிய நிதியமைச்சா் என்ற பெருமையையும் பெற்றாா்.